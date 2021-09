Poetry Slam im Wohler Sternensaal

Wohlen Bühnenpoesie aus dem Freiamt: «Wer Sprache in all ihren Facetten mag, der wird Spass haben» Die Herbstsaison des Wohler Sternensaals hat begonnen. Nebst Theater, Kabarett und Stubengeschichten ist der Spoken-Word-Abend mit Nachwuchskünstlern aus dem Freiamt einer der Höhepunkte der Saison. Organisiert wird er von Kantonsschullehrer Fabian Schambron, der ebenfalls auftreten wird. Nathalie Wolgensinger 23.09.2021, 05.00 Uhr

Fabian Schambron organisiert in Wohlen einen Poetry Slam in Zusammenarbeit mit dem Sternensaal und Dreiraumkultur+. zvg

Fabian Schambron ist der Gastgeber am 13. November im Sternensaal. Die Bühne ist Teil des Festivals Dreiamrukultur+, das an diesem Abend zahlreiche kulturelle Leckerbissen an unterschiedlichen Orten in Wohlen präsentiert. Der Abend mit fünf Poetry-Slammern sorgt für eine geballte Ladung Sprachwitz. Fabian Schambron kündigt an: