Der Circus Monti startet am 5. August seine 37. Tournee.

Wohlen Der Circus Monti holt für sein Publikum die Wüste ins Zelt – ohne Farbe, dafür mit viel Zauber Für das Programm der 37. Tournee des Circus Monti ging Regisseurin Masha Dimitri ungewohnte Wege – und begeisterte damit die Muntwylers und die ganze Zirkusfamilie. Am 5. August starten die ersten Vorstellungen. Melanie Burgener 28.07.2022, 16.26 Uhr

Bunt wird es nicht, das diesjährige Programm des Circus Monti. Dafür verspricht es Zauber in den Dünen der weiten Wüste. Claudio Thoma

Manegenzauber, Musik und eine ausgelassene Stimmung – und all das bei der gegenwärtigen Weltlage mit Kriegen und Klimakrise. Darf man da überhaupt noch fröhlich sein? Solche Gedanken beschäftigten die Monti-Familie in den vergangenen Monaten stark.

Sie machten ihr den Entscheid, ein Programm für die 37. Tournee zu planen, nicht leicht. Zirkusleiter Johannes Muntwyler:

«Es stellt sich natürlich die Frage, darf man in der jetzigen Zeit überhaupt Zirkus machen? Hat er Berechtigung?»

Doch die Freiämter Zirkusfamilie ist zum Schluss gekommen: «Ja, wir sind fest davon überzeugt, dass es richtig ist, jetzt Zirkus, jetzt Kultur zu machen. Die Welt wird damit nicht friedlicher, aber lebenswerter», sagt Muntwyler anlässlich einer Pressekonferenz auf dem Wohler Merkur-Areal.

Anlässlich einer Pressekonferenz präsentierte die Monti-Familie auf dem Wohler Merkur-Areal erste Ausschnitte aus ihrer 37. Tournee. Melanie Burgener

Vom 5. August bis am 22. November entführen die Muntwylers und ihre Artistenfamilie auf ihrer 37. Tournee Menschen in der ganzen Schweiz in eine andere Welt, «in den kleinen Kosmos des Circus Monti». Und das für einmal ohne das gewohnte, zirkustypische Farbenfrohe. Dafür mit umso mehr Geheimnissen und Zauber, wie es das Programm verspricht.

Die weite, helle Wüste ins kleine, dunkle Zelt geholt

Das diesjährige Motto lautet «contre vents et marées» – gegen Wind und Wetter. Die 14 Artistinnen und Artisten und das Orchester nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch die Wüste. In den Dünen überwinden sie Hindernisse und wollen währenddessen die Zuschauenden über ihre Jonglagen, ihre Akrobatikkünste und ihre Poesie staunen lassen.

Rosaleen Rogmans präsentiert in diesem Jahr ihre Akrobatikkünste in zehn Metern Höhe am Vertikalseil . Claudio Thoma

Ein Unterfangen, das sich in diesem Rahmen nicht einfach gestaltete. «Es war eine Herausforderung, die Wüste, die weit und hell ist, in ein Zirkuszelt zu holen, das klein und dunkel ist», erzählt Christoph Siegenthaler, Verantwortlicher für die Lichttechnik.

Verantwortlich für Konzept und Regie waren im diesjährigen Programm Masha Dimitri und Faustino Blanchut. Für Masha Dimitri ist es bereits das siebte Mal, dass sie mit dem Circus Monti zusammenarbeitet – bisher gemeinsam mit ihrem unterdessen verstorbenen Vater Dimitri. Als sie für die 37. Tournee angefragt worden sei, habe sie das sehr berührt.

«Damit habe ich nicht gerechnet und mich sehr gefreut. Ich musste mir aber auch eingestehen, dass ich mir selbst treu bleiben möchte. Ich bin nicht die Kopie meines Vaters – auch wenn ich ihm sehr ähnlich sehe», sagt sie lachend. Und so holte sie Faustino Blanchut ins Team.

«Damit sind wir andere Wege gegangen, als bei anderen Zirkusprogrammen»

«Meine Regie führe ich intuitiv und dafür brauche ich einen Gesprächspartner», begründet sie. Aber auch die Artistinnen und Artisten seien gefordert gewesen, ihre Meinungen einzubringen und gemeinsam mit ihnen das Programm zu entwickeln.

Masha Dimitri und Faustino Blanchut waren in diesem Jahr für die Regie und das Konzept des Circus Monti verantwortlich. Claudio Thoma

«Damit sind wir andere Wege gegangen als das sonst bei Zirkusprogrammen der Fall ist», sagt Dimitri. Das schöne daran: «Wenn die Artistinnen und Artisten in der Manege sind, weiss ich: Es ist ihre Vorstellung.» Und weiter:

«Wenn etwas nicht funktioniert, vertraue ich ihnen, dass sie das selbstständig im Sinne der Vorstellung ändern.»

Eine solche Vertrauensarbeit habe sie auch mit Olivia Grandy, die seit einigen Jahren für die Kostüme des Montis zuständig ist, gehabt – und diese damit sogar daran gehindert, den Freiämter Zirkus zu verlassen. «Eigentlich dachte ich 2021, dass meine Kreativität vorüber ist. Alle meine Kostüme sahen gleich aus. Den Muntwylers habe ich aber noch nicht gesagt, dass ich sie verlassen möchte», erzählt Olivia Grandy.

«Bitte keine farbigen Kostüme»

Als dann die Anfrage für die diesjährige Tournee gekommen sei, und vor allem als sie erfahren habe, wer die Regie führe, habe sich ihre Meinung geändert. «Ich griff zum Telefonhörer, rief Masha an und sagte ihr: Bitte keine farbigen Kostüme», erinnert sie sich lachend. «Und darauf hat sie sich eingelassen.»

Das 14-köpfige Artistenensemble und die restliche Zirkusfamilie Monti freuen sich auf ihre diesjährige 37. Tournee durch die Schweiz. Claudio Thoma

Bevor dem Publikum jedoch die neue Farbwahl und das Programm auffällt, dürfte ihnen die Veränderung im zehn Meter hohen Zirkuszelt selbst ins Auge stechen. 750 klappbare und gepolsterte Sitze zieren die abgestuften Reihen. «Seit wir das neue Zelt 2018 in Betrieb genommen haben, planen wir eine neue Zuschauertribüne», erzählt Johannes Muntwyler.

«In den vergangenen Jahren war das für uns immer ein Schönheitsfehler. Dass wir diesen nun beheben und dem Publikum eine bessere Sicht auf die Bühne bieten können, macht uns sehr glücklich», ergänzt er.

Tournee Circus Monti 2022 Wohlen: 5. - 7. August Windisch: 10. - 14. August Basel: 17. - 28. August Aarau: 31. August - 4. September Winterthur: 7. - 11. September Luzern: 14. - 25. September Wettingen: 28. September - 2. Oktober Solothurn: 5. - 9. Oktober Bern: 12. - 30. Oktober Zürich: 2. - 27. November

Weitere Infos und Tickets gibt es unter: www.circus-monti.ch.