Wohlen Bewegung bei den Schrebergärten – Gemeinderat leitet das Landumlegungsverfahren ein Im Gebiet Wil/Huebächer möchte die Gemeinde Wohlen die Gewerbezone erschliessen, wozu auch die dortigen Schrebergärten gehören. Nun ist ein erster Schritt in einem wohl längeren Prozess erfolgt. Marc Ribolla 15.04.2021, 05.00 Uhr

Die Schrebergärten an der Wilstrasse in Wohlen bestehen seit Jahrzehnten.

Chris Iseli (Juni 2019)

Gerade in den schwierigen Coronazeiten ist man froh, wenn man den Kopf im Grünen etwas lüften kann. Das trifft gewiss auch auf die 110 Schrebergartenbesitzer im Wohler Gebiet Wil/Huebächer zu. Seit über 70 Jahren wird dort auf einer Parzelle, die im Besitz der Ortsbürgergemeinde ist, gegärtnert und die Geselligkeit genossen.

Schrebergarten-Präsident Felix Fust blickte allerdings im Juni 2019 in einer AZ-Reportage skeptisch in die Zukunft, als er sagte: «2021 müssen wir die Gärten räumen, heisst es. Dann will man hier eine Industrie anlegen.» Doch die Gärten blühen auch diesen Frühling noch immer, und das dürfte eine Weile so bleiben. Aber der Reihe nach.

Verzögerungen beim Landkauf durch Gemeinde

2018 genehmigte der Einwohnerrat einen Kredit für die Erschliessungsplanung und die Durchführung der öffentlichen Landumlegung im Wil/Huebächer und gleichzeitig einen Kauf von fünf Parzellen. Denn in jenem Gebiet befinden sich mehrere noch nicht erschlossene Parzellen in der Gewerbezone, die teilweise im Besitz der Einwohnergemeinde, der Ortsbürgergemeinde (Schrebergärten) und von Privaten sind.

Der damals vom Gemeinderat präsentierte Terminplan sah eine zügige Realisierung vor ‒ unter anderem die Auflage der Landumlegung bis Frühling 2019, anschliessende Freigabe von Krediten durch den Einwohnerrat und einen Baustart der Erschliessung in den Jahren 2020 oder 2021. Davon ist man noch weit entfernt.

Die betroffenen Parzellen (hellviolett, Mitte) in der Gewerbezone G im Gebiet Wil/Huebächer. GIS Kanton Aargau

Gemeindeammann Arsène Perroud sagt zur AZ: «Es gab einerseits gewisse unerwartete Verzögerungen beim Kauf der Landparzellen durch die Gemeinde und andererseits auch Verzögerungen durch die Coronapandemie.» Mittlerweile konnte das Projekt aber fortgesetzt und ein erster Schritt vollzogen werden. Der Gemeinderat hat Ende März die Einleitung des Landumlegungsverfahrens beschlossen. Die Akten liegen noch bis am 10. Mai auf der Bauverwaltung öffentlich auf.

Betroffen sind zwölf Parzellen mit 57'000 Quadratmetern

Ziel der Landumlegung ist es, unter Einbezug der Grundeigentümer, zweckmässigere Parzellenformen zu bilden. Dies soll Landflächen für die Erschliessung der Grundstücke sicherstellen und sie besser ausnutzbar machen. So wird die Voraussetzung für eine Baureife überhaupt erst geschaffen. Bei einer Landumlegung ist man auch darum bemüht, die bestehenden Lagen und Grössen vorhandener Parzellen so weit möglich und sinnvoll bei der Neuzuteilung zu berücksichtigen.

Das Gebiet Wil/Huebächer in Wohlen in der Gewerbezone mit den Schrebergärten (rechts) soll erschlossen werden. Marc Ribolla

Betroffen sind im Wil/Huebächer insgesamt zwölf Parzellen. Die gesamte Fläche des Umlegungsperimeters beträgt knapp 57'000 Quadratmeter. Darin aufgenommen sind auch ein Teil der Wilstrasse und der Allmendstrasse.

Sobald die erwähnte Einleitung rechtskräftig ist, folgen weitere drei Etappen, die jeweils mit einer öffentlichen Auflage von 30 Tagen verbunden sind. Dort geht es dann unter anderem um Verfahrensgrundlagen, die effektive Neuzuteilung mit allfälligen Entschädigungen der Grundeigentümer und den Kostenteiler.

Rücksichtnahme bei der Erschliessungsplanung

Bis dies schlussendlich alles rechtskräftig ist, wird noch viel Wasser die Bünz runterfliessen. Es dürfte ein langer Prozess werden, wenn alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft werden. Beruhigend für die Schrebergarten-Liebhaber. So schnell müssen sie – wenn überhaupt – nicht um ihren Blätz fürchten.

Rund 110 Schrebergartenbesitzer pflegen ihren Blätz in Wohlen an der Wilstrasse.

Ammann Perroud, der auch Präsident der Ortsbürgerkommission ist, sagt zur näheren Zukunft der Schrebergärten: «Die Ortsbürgergemeinde hat mit dem Verein einen jährlichen Vertrag mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr. Wir achten bei der Erschliessungsplanung darauf, dass die Gärten möglichst nicht tangiert werden, und versuchen Rücksicht darauf zu nehmen, dass sie möglichst lang bestehen bleiben können.»

Andererseits ist auch noch völlig offen, wie rasch sich nach der abgeschlossenen Erschliessung Interessenten für Bauprojekte im Wil/Huebächer finden lassen.

Die Entwicklungsplanung im Wil/ Huebächer umfasst folgende Ziele Ermöglichen der Nutzungsplanung und ihres Vollzugs

Erschliessung des Gebiets mit Strassen, Rad- und Fusswegen sowie Werkleitungen

Schaffung zweckmässiger und bebauungsfähiger Parzellen für Gewerbetreibende

Landausscheidung für die Bedürfnisse des Umlegungsgebietes (z. B. für Erschliessungsanlagen) sowie für öffentliche (z. B. gemeinschaftliche Frei- und Grünflächen) oder im öffentlichen Interesse liegende Werke und für übergeordnete Interessen.

Quelle: Gemeinde Wohlen