Naturgärtner geben Tipps für naturnah gestaltete Gärten

Wohlen Bettseicherli, Storchenschnabel und Platterbse: Weshalb in diesen Gärten auch «Unkraut» seinen Platz hat Wer heimisches «Unkraut» stehen lässt, tut nicht nur etwas für die Natur, sondern spart auch viel Mühe und Zeit. Dass man sich darin zudem sehr wohlfühlen kann, zeigen drei Naturgärtner der Aktion «Natur findet Stadt» am Mittwochabend auf einem Rundgang im Wohler Rebbergquartier. Andrea Weibel 17.05.2022, 14.00 Uhr

Dieser wunderschöne Garten im Rebbergquartier gehört Tanja und Stefan Weber. Statt Unkraut zu jäten, geniessen sie hier die Natur. Andrea Weibel

Naturgärtner Franz Weber aus Bünzen spaziert eine Treppe an der Wohler Rebbergstrasse hinauf. Dabei murmelt er: «Schon der Aufgang ist genial.» Er grinst zufrieden und weist auf die Treppe. «Die Basler Architekten, die das kubische Haus gebaut haben, wollten hier Betontreppen hinstellen. Zum Glück fanden die Hausbesitzenden ebenfalls, dass das nicht geht.» Nun wachsen zwischen dem Kopfsteinpflaster überall Gräser und Blumen heraus.

«Wenn man oft hoch und runter geht, bleiben die Pflanzen von selbst klein. Ich verstehe nicht, dass viele Leute die Fugen zwischen ihren Steinen jäten, das ist doch unsinnig», sagt er kopfschüttelnd. Rechts und links der Stufen wachsen hohe Büsche in die Höhe, viele blühen und duften. Fast alle sind einheimisch.

Andrea Fuchs und Naturgärtner Franz Weber zeigen einen Garten im Rebbergquartier in Wohlen. Andrea Weibel

Es ist nicht einfach irgendein Haus, das Weber zeigt. «Hier stand früher mein Elternhaus, in dem ich mit acht Geschwistern aufgewachsen bin. Vor etwa zehn Jahren haben es mein Bruder und meine Schwester abreissen lassen und ein Zweifamilienhaus gebaut. Ich hatte das Glück, dass ich ihren Garten mitgestalten durfte. So naturnah wie möglich natürlich.»

Es ist in Ordnung, die eine oder andere Margerite zu zertreten

Oben, neben dem Haus, stehen zwei alte Birken und ein mächtiger Kastanienbaum. Weber deutet auf den Platz unter der Kastanie. «Hier wachsen vor allem Pflanzen, die den Schatten mögen. Hinter dem Haus, wo andere Leute verzweifeln, weil an dem feuchten, kühlen Standort nicht einmal der Rasen gedeihen will, hat sich eine Population gebildet, die man sonst nur in Wäldern findet. Und die sonneliebenden Pflanzen sind da hinten», beschreibt er und riecht an einer Mondviole, die ihrem unscheinbaren Äusseren zum Trotz herrlich duftet.

Unter der alten Kastanie wachsen schattenliebende Pflanzen. Andrea Weibel

Im hinteren Bereich lässt ein hübsch mit weissem Tischtuch gedeckter Tisch von Urlaub träumen. Der Tisch ist umgeben von unzähligen Blumen, Sträuchern, Stauden. Um zum Tisch zu kommen, muss man zwangsläufig einige Margeriten zertreten. Stefan Weber, der zusammen mit seiner Frau Tanja hier lebt, erklärt lachend: «Entweder könnten wir die jäten, oder wir lassen sie einfach wachsen und zertreten halt die eine oder andere, wenn wir zum Tisch gehen möchten.»

Schon das Weglein hinauf zum Garten wirkt einladend. Andrea Weibel

Überall gibt es in ihrem Garten Sitzgelegenheiten: Stühle, eine Holzbank, Trockensteinmauern. «Ich liebe es, mich gerade morgens irgendwo hinzusetzen, den Insekten und Vögeln zu lauschen und zu sehen, was wieder Neues blüht», beschreibt Tanja Weber.

Warum es schade ist, «Bettseicherli» aus den Gärten zu verbannen

Apropos Vögel und Insekten: «Hier finden natürlich viel mehr von ihnen Nahrung und Nistmöglichkeiten als in einem sauber geputzten, mit Rasen bewachsenen und mit exotischen Pflanzen dekorierten Garten», hält auch Andrea Fuchs fest. Sie ist Präsidentin des Wohler Natur- und Vogelschutzvereins und zuständig für die Aktion «Natur findet Stadt», die den Gartenrundgang organisiert.

«Natur findet Stadt» in Wohlen Die Aktion «Natur findet Stadt» ist zweiteilig: Einerseits geht die Gemeinde Wohlen als Vorbild voran und versucht überall dort, wo sie sowieso Arbeiten ausführen muss, auf mehr Biodiversität und einheimische Pflanzen zu setzen. Andererseits haben alle Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, von einem Naturgärtner direkt in ihren Gärten Tipps zu bekommen, wie sie diese naturnäher gestalten können. Dabei ist wichtig: Es ist kostenlos und man muss den Gärtner nachher nicht für Arbeiten buchen. Die Gärten, die naturnah umgestaltet werden, werden von der Gemeinde ausgezeichnet, erhalten eine kleine Infotafel und einen Apéro-Korb, mit dem die Leute ihren Garten feiern und Nachbarn und Freunden zeigen können. So soll sich die Aktion noch weiter herumsprechen. Seit dem Startschuss 2018 hat die Aktion «Natur findet Stadt» in Wohlen 46 Anmeldungen und 32 Auszeichnungen bewirkt. Dieses Jahr haben sich bereits vier Leute neu angemeldet. Ursprünglich war die Aktion auf drei Jahre beschränkt, jetzt soll sie aber mindestens bis 2023 weitergehen. (aw)

Tanja und Stefan Weber lieben ihren Garten und all die Pflanzen und Tiere darin. Immer wieder entdecken sie Neues. Andrea Weibel

Sie erklärt: «Sehr viele Leute wissen, dass Pflanzen wie Fenchel oder Rüebli ideal für die Raupen des Schwalbenschwanzes sind. Was viele nicht wissen: Fast jeder heimische Schmetterling kann seine Eier nur auf eine einzige Pflanzensorte legen, damit die Raupen schlüpfen, sich ernähren und später verpuppen können.»

Ein Schwalbenschwanz zeigt, wie sehr ihm der naturnahe Garten der Webers gefällt. Andrea Weibel

Wenn nun aber jene Pflanze, beispielsweise die Brennnesseln oder die Wiesenflockenblume, besser bekannt als Bettseicherli, vollständig aus den Gärten weggejätet werden, «dann haben die Schmetterlingsarten, die sich eben auf diese Pflanzen spezialisiert haben, keine Chance, sich zu vermehren», verdeutlicht Fuchs.

«Auch im Garten gilt ‹im Zweifel für den Angeklagten›»

Mit der Aktion «Natur findet Stadt» soll gezeigt werden, dass es nicht nur wichtig ist für die Natur, dass man ihr Platz lässt im Garten. Es erspart auch sehr viel zeitraubende, ermüdende Jätarbeit. Dazu hat Naturgärtner Franz Weber einen Tipp: «Auch im Garten gilt ‹im Zweifel für den Angeklagten›. Wenn man sich bei einer Pflanze nicht sicher ist, worum es sich handelt, sollte man sie einfach wachsen lassen. Wenn sie blüht und man sie als Neophyt erkennt, dann kann man sie immer noch entfernen.»

Auch ein Knabenkraut, eine wilde Orchidee, hat ihren Weg in den Naturgarten von Tanja und Stefan Weber gefunden. Andrea Weibel

Fuchs lacht: «Ich gehe unterdessen mit dem Handy durch den Garten und schaue erst auf der Pflanzenerkennungsapp nach, welche Pflanzen ich stehen lassen soll. Ich befasse mich schon lange damit, aber auch für mich gibt es immer wieder Neues zu lernen.»

Auf dem Rundgang durch das Rebbergquartier zeigen drei Naturgärtner, darunter auch Franz Weber, sechs naturnah gestaltete Gärten. «Daneben werden wir an anderen Gärten vorbeispazieren, bei denen ich zeigen kann, was man mit wenig Aufwand ändern könnte, um sehr viel für die Natur herauszuholen», sagt er.

Spaziergang und Gartenbesichtigung zu «Natur findet Stadt», Mittwoch, 18. Mai, 18.30 Uhr, Treffpunkt beim Wasserreservoir Hochwacht, Kapellstrasse 1, Wohlen. Leitung: drei Naturgärtner Franz Weber, Christian Siegrist und Tobias Lutz.