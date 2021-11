Betonsteg ist zu teuer: Wohler Mitte verlangt eine Alternative

Wohlen Betonsteg über Büelisacherkanal zu teuer: Die Mitte verlangt eine günstigere Variante und will Gemeinderatsantrag zurückweisen Die Mitte Wohlen wird an der Einwohnerratssitzung vom kommenden Montag einen Rückweisungsantrag für den Verpflichtungskredit für die geplante Fusswegverbindung über den Büelisacherkanal stellen. Nathalie Wolgensinger 05.11.2021, 05.00 Uhr

Der Übergang zum Büelisacherkanal ist mittlerweile zu einem Politikum geworden. Nathalie Wolgensinger

Es zeichnete sich ab, dass dem Bericht und Antrag des Gemeinderates zum Fussweg am Hochwasserrückhaltebecken an der Bünz Opposition erwachsen würde. Die Wohler Mitte-Fraktion hat nun angekündigt, dass sie am kommenden Montagabend im Einwohnerrat einen Rückweisungsantrag stellen wird.