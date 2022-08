Wohlen: Abrechnung des Schüwo-Park ist im Einwohnerrat noch offen

Wohlen Bauabrechnung des Schüwo-Parks liegt seit acht Monaten vor – doch weshalb kommt sie nicht vor den Einwohnerrat? Ende 2021 legte Wohlens Gemeinderat die Schüwo-Park-Baukreditabrechnung vor. Behandelt worden ist das 27-Millionen-Projekt seither im Einwohnerrat noch nicht. Es dürfte wohl November werden. Woran es liegt, erklärt Simon Sax, Präsident der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Die Eishalle im Schüwo-Park ist seit Oktober 2018 eröffnet. Marc Ribolla

Unmittelbar vor Weihnachten 2021 präsentierte der damalige Wohler Gemeinderat Paul Huwiler, als letzte seiner Amtshandlungen, die langerwartete Kreditabrechnung zum Neubau der Eishalle und der Schwimmbadsanierung. Das Projekt der Sportpark Bünzmatt AG, der Schüwo-Park, schloss mit knapp 26,9 Millionen Franken Baukosten rund drei Millionen teurer ab als im ursprünglich genehmigten Verpflichtungskredit.

Von der Eröffnung des Schüwo-Parks im Herbst 2018 bis zur vollständigen Baukostenabrechung verstrichen rund drei Jahre. Der Gemeinderat erklärte dazu, dass der Abschluss der letzten Bau- und Garantiearbeiten erst gegen Ende 2020 vollzogen werden konnte. Als nächster Schritt liegt es nun am Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

Doch in den vergangenen fast neun Monaten ist das Geschäft in der Legislative noch nicht traktandiert worden. Woran hapert es? Weshalb braucht dies so lange? Einwohnerratspräsident Cyrille Meier erklärt gegenüber der AZ: «Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission, die FGPK, konnte die Kreditabrechnung bisher noch nicht abschliessend behandeln. Der Umfang dieses Geschäfts ist ziemlich gross.»

Die Abrechnung wurde extern geführt

Solange die FGPK kein grünes Licht dazu gebe, könne er die Kreditabrechnung nicht traktandieren, da die Kommission eine abschliessende Empfehlung zur Annahme oder Ablehnung abgebe, so Meier. Die FGPK setzt sich aus neun Einwohnerrätinnen und -räten zusammen.

Simon Sax (GLP) ist Präsident der Wohler Finanz- und Geschäftsprüfungskommission. zvg

Simon Sax, der seit der aktuellen Legislatur die FGPK präsidiert, nennt verschiedene Gründe für die Verzögerung der Behandlung der Schüwo-Park-Abrechnung.

In der Regel würden die Abrechnungen von der Finanzverwaltung geprüft und sämtliche Unterlagen quasi fixfertig geliefert. «Beim Schüwo-Park hatte man sich aber für die Variante entschieden, dass die Abrechnung extern von der Sportpark Bünzmatt AG geführt wird», erklärt Sax.

Rund 20 Aktenordner gefüllt mit Unterlagen

Das führte dazu, dass die FGPK beispielsweise zusätzliche Unterlagen oder Belege im Original nachfordern musste. Die ganze Abrechnung füllt gemäss Sax rund 20 Aktenordner. Eine Dimension, die zeigt, wie umfangreich und komplex das Geschäft ist. Seit dieser Woche sei nun aber die technische Prüfung abgeschlossen. Sie umfasst zum Beispiel die Beleg- und Visumkontrolle durch Stichproben.

Normalerweise kontrollieren auch nur zwei Personen der FGPK ein anstehendes Geschäft. «Angesichts der Komplexität haben wir für die Schüwo-Park-Abrechnung das Prüfungsteam aber auf fünf Personen erweitert. Vertreten sind dabei alle politischen Couleurs», berichtet Sax.

In rund zwei Wochen findet eine weitere, abschliessende FGPK-Sitzung statt. Danach werde ein Bericht zuhanden des Einwohnerrats geschrieben und die Zahlen in der Abrechnung begründet. Sax betont:

«Unsere Aufgabe war es, die rechtmässige Abrechnung zu überprüfen. Die politische Würdigung findet im Einwohnerrat statt.»

Ob diese schon beim nächstmöglichen Termin, der Sitzung vom 17. Oktober geschieht, ist noch offen. Ratspräsident Meier kann dazu noch nichts sagen. «Ich mache dies von den anderen pendenten Geschäften abhängig, ausserdem ist an jenem Abend die Budget-2023-Debatte traktandiert.» Gut möglich also, dass die Schüwo-Park-Abrechnung bis zur übernächsten Sitzung am 7. November warten muss.

