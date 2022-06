Wohlen Autofahrende Migros-Kundschaft muss wegen Sanierung des Bahnhofwegs grössere Umwege machen Ab kommenden Montag wird in Wohlen das kurze Teilstück des Bahnhofwegs bei der neuen Überbauung im Zentrum während mehreren Wochen saniert. Unter Vollsperrung. Das hat Auswirkungen auf die Verkehrsführung - besonders für die Nutzenden des Migros-Parkhauses. 13.06.2022, 16.08 Uhr

Statt vom Migros her kommend nach links in den Bahnhofweg abbiegen zu können, müssen die Autofahrenden ab Montag nach rechts abbiegen. Melanie Burgener

Die Bauarbeiten im Zusammenhang mit der neuen Arealüberbauung am Bahnhofweg in Wohlen stehen kurz vor dem Abschluss. Vor der Inbetriebnahme der neuen Ausfahrt aus dem Parkhaus Swiss Life und dem damit verbundenen Parkhaus vom Einkaufszentrum Arena in den Bahnhofweg, wird die Gemeinde Wohlen und die ibw den Bahnhofweg im Abschnitt Wehrlistrasse bis Zentralstrasse sanieren.