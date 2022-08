Wohlen: Aufwertung der Zentralstrasse und Postplatz rückt näher

Wohlen Aufwertung der Zentralstrasse und des Postplatzes rücken näher – Kanton übergibt die Projektvorlage der Gemeinde Die Aufwertung und die Sanierung der Zentralstrasse wird eines der nächsten grösseren Projekte in Wohlen werden. Vergangene Woche fanden letzte Drohnenflüge für die Visualisierungen des Bauprojekts statt. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 02.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der letzten Juliwoche fanden entlang der Wohler Zentralstrasse Drohnenaufnahmen zur Visualisierung statt. Marc Ribolla

Ein plötzliches Surren über den Köpfen lässt die Passantinnen und Passanten vergangene Woche den Blick an der Wohler Zentralstrasse nach oben schweifen. In rund 8,5 Metern Höhe schwebt eine Drohne mitten über der Strasse. Gesteuert wird sie von Mitarbeitenden der Firma Swiss Interactive. Sie machen Aufnahmen für die Visualisierungen für das Bauprojekt «Sanierung und Aufwertung Zentralstrasse und Postplatz».

Dieses Projekt auf einer der wichtigen Hauptachsen in Wohlen wurde 2019 in Angriff genommen. Federführend ist dabei der Kanton, da es sich um eine Kantonsstrasse handelt. Beteiligt ist aber auch die Gemeinde Wohlen. Die Visualisierungen, wie sich der Abschnitt zwischen Kreisel UBS bis hinauf zur Bremgarterstrasse und Kirchenrain sowie dem Postplatz in Zukunft präsentieren soll, stehen mit den Drohnenaufnahmen kurz vor der Vollendung. Insgesamt sind rund 800 Meter Strasse betroffen.

Mittels Drohnenflug wurde an der Wohler Zentralstrasse das Bauprojekt visualisiert. Marc Ribolla

Gemäss Auskunft von Thomas Meile, dem zuständigen Projektleiter beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt in Aarau, ist die Bauprojektvorlage in diesen Tagen dem Wohler Gemeinderat übergeben worden. «Die Kreditvorlage muss nun als Nächstes vom Einwohnerrat genehmigt werden. Unser Ziel ist, dass wir die Genehmigung noch diesen Herbst erhalten», sagt Meile.

Gesamtkosten belaufen sich auf 9,55 Millionen – Baustart 2026

Die Gesamtkosten belaufen sich geschätzt auf 9,55 Millionen Franken. Der Kostenverteiler sieht eine Aufteilung von 6,15 Millionen für den Kanton und 3,4 Millionen für die Gemeinde Wohlen vor. Diese Beträge werden sich wieder reduzieren, weil sich der Bund im Rahmen des Agglomerationsprogramms Aargau Ost 1. Generation finanziell beteiligen wird. Dazu muss bis spätestens Ende 2027 eine Finanzierungsvereinbarung bestehen.

In den vergangenen rund drei Jahren wurde intensiv an der Ausarbeitung des Bauprojekts gearbeitet. «Es brauchte seine Zeit und gewisse Überarbeitungen nach der internen Vernehmlassung. Beispielsweise Klärung für mögliche Optimierungen bei den Fussgängerquerungen in Absprache mit der Gemeinde Wohlen sowie das Thema Hindernisfreiheit genügend rechtssicher auf das Projekt abzustimmen», erläutert Meile.

Die baldige Kreditfreigabe durch den Wohler Einwohnerrat vorausgesetzt, plant der Kanton anschliessend die öffentliche Projektauflage im Frühling 2023. Die Gutheissung durch den Regierungsrat ist auf Herbst 2024 terminiert. Nachher folgt der nötige Landerwerb und die Submission. Der Baustart an der Zentralstrasse könnte dann im Sommer 2026 erfolgen. Ab dann rechnet Meile mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen