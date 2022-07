Wohlen: Desinfactive produziert Desinfektionsmittel ohne Alkohol

Wohlen Alte 3D-Drucker wurden Abfüllanlagen: Sein neues Desinfektionsmittel tötet die Viren auch ohne Alkohol Sven Erny stellt mit Desinfactive ein neues Desinfektionsmittel her – nur aus Wasser, Salz und Strom. Dabei kann die Integra, die Stiftung für Behinderte im Freiamt in Wohlen, zeigen, wie viel ihre Mitarbeitenden leisten können: Vom Abfüllen übers Verpacken bis zum Onlineshop. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

André Zimmermann (links), Leiter der Produktion der Integra, und Sven Erny, der Desinfactive für seine Firma Activa Swiss herstellt, zeigen stolz den Desinfektionsmittelspender vor der Integra. Darin befindet sich nicht mehr alkoholhaltiges Mittel, sondern Desinfactive. zvg

Es brennt nicht, wenn es auf eine Wunde kommt. Das kann man selten von Desinfektionsmitteln behaupten. Es enthält keinen Alkohol, darum trocknet es die Haut nicht aus. Und trotz all dem wurde seine desinfizierende Wirkung vom zuständigen Bundesamt anerkannt. Noch deutlicher: Es ist so wirksam, dass es sogar im medizinischen Bereich verwendet werden darf.

Der Wohler Sven Erny ist stolz, zu sagen: «Unser Desinfactive besteht genau aus drei Zutaten: Wasser, Salz und Strom. Das ist ja das Coole an der Geschichte! Was daraus im richtigen Verhältnis entsteht, ist ein Desinfektionsmittel, wie es der Körper auch selber produziert.»

Wieso gab es das bisher nicht auf dem Markt? «Die gängigen Desinfektionsmittel basieren auf Alkohol. Irgendwann hat ein kluger Kopf gemerkt, dass Alkohol desinfiziert. Seither bestand wohl aufgrund der Alkohollobby keinerlei Veranlassung, an etwas anderem zu forschen», ist Erny überzeugt. «Dabei wäre es so einfach. In Asien ist das schon lange bekannt.»

Alle Tests und Bewilligungen dauerten fast drei Jahre

Aus Asien kam auch die Idee. Desinfactive-Mitbegründer Marc Werder ist oft in Thailand unterwegs, wo er auf das natürliche Desinfektionsmittel stiess. «Wir wollten das bereits vor Corona in Europa vermarkten. Aber damals bestand ein viel kleineres Bedürfnis. Heute stehen die Desinfektionsmittelspender ja an jeder Ecke», sagt Erny.

Dennoch haben sie erst jetzt, wo diese Spender langsam wieder verschwinden, alle nötigen Bewilligungen vom Bund erhalten. Erny könnte ein Buch darüber schreiben, was dafür alles nötig war. «Aber nach allen möglichen und unmöglichen Tests, Einreichungen, Prüfungen und Nachreichungen haben wir die Bewilligung erhalten, das Produkt auf den Markt zu bringen. Das ist alles, was zählt», freut er sich.

André Zimmermann und die ganze Integra setzen jetzt auf das alkoholfreie Desinfektionsmittel Desinfactive. zvg

Auch im Eingangsbereich der Integra, der Stiftung für Behinderte im Freiamt, steht natürlich ein Handdesinfektionsmittelspender. Und nicht nur dort. André Zimmermann, Leiter der Produktion der Integra, sagt: «Wir hatten noch einigen Vorrat an Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis an Lager. Aber mittlerweile sind wir ebenfalls auf Desinfactive umgestiegen. Das Produkt hat uns überzeugt.»

Die Integra hat einen eigenen Daniel Düsentrieb

Das sagt er nicht nur, weil die Integra fast am gesamten Herstellungsprozess federführend beteiligt ist. Er betont:

«Viele Leute denken, unseren Klientinnen und Klienten könne man höchstens kleinere, einfache Produktionsarbeiten anvertrauen. Aber wir bieten noch viel mehr.»

Erny steht in weissem Kittel und weisser Arbeitsmütze neben einem Tank, der in etwa so hoch ist wie der Wohler selber. Verborgen in einem abschliessbaren Kasten sind Messgeräte, die beispielsweise den pH-Wert oder den in der Salzwasserlösung gespeicherten Strom messen. Der pH-Wert soll 6,8 bis 7,2 betragen. Und 950 Millivolt Strom sollen es sein. Diesen Teil, also die Herstellung des Desinfektionsmittels wie auch die Tests und Messungen, macht er selbst. Alles andere macht die Integra.

Der Wohler Sven Erny zeigt, wo und wie er Desinfactive herstellt. zvg

Im angrenzenden Raum steht eine kleine Maschine. Doch diese hat es in sich. «Sie ist das Werk von Bruno Kuhn, unserem hauseigenen Daniel Düsentrieb», ist Zimmermann stolz. Dieser hat einen ausrangierten 3D-Drucker mittels kleiner Pumpen zu einer Abfüllanlage umgebaut. «Das kam mir eines Abends plötzlich in den Sinn. Ich musste es sofort ausprobieren. Und es hat funktioniert», sagt Kuhn lachend.

Zimmermann ist fasziniert: «Die Klientinnen und Klienten müssen nur die Fläschchen auf ein vorgeformtes Tablett stellen, dieses in die Maschine legen und Start drücken. Dann müssen sie immer wieder messen, ob die Füllmenge stimmt, fertig.» Übrigens: «Diese Tabletts wurden auch hier an einem 3D-Drucker hergestellt.»

Für Firmen wie Desinfactive ist die Integra Gold wert

In der Integra in Wohlen arbeiten 300 Klientinnen und Klienten plus 200 Mitarbeitende. Zimmermann ist stolz: «Derzeit bilden wir 49 Lernende in verschiedenen Sparten von Wäscherei über Küche und Restaurant bis zur Produktion aus. Sechs sind zurzeit im Webshop tätig.»

Actiwa Swiss, die Desinfactive herstellt, ist eine von verschiedenen Firmen, die fast ihre gesamte Arbeit von der Integra abwickeln lassen. Erny ist überzeugt: «Für uns ist es genial. Ich habe hier meinen kleinen Arbeitsplatz, an dem ich das Produkt herstelle und teste. Dann wird es gleich daneben abgefüllt, verpackt und per Speditoren zu unseren Distributoren gebracht. Die Integra betreut auch den Webshop und verschickt Desinfactive direkt an die privaten Kunden.»

Grössere Lieferungen – derzeit beispielsweise für eine Metzgerei im Emmental – transportiert Erny selbst. Während seiner Arbeit an Desinfactive hat der 39-jährige Familienvater immer mehr über die Medizinal- oder Lebensmittelindustrie gelernt. Kopfschüttelnd sagt er: «Umso weniger verstehe ich, wie es so lange dauern konnte, bis so ein Produkt wie unseres auf den Markt kommen konnte.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen