Schneesportlager Wohlen sind abgesagt

Wohlen Alle fünf Skilager der Schule Wohlen abgesagt: «Wir haben uns schwer getan mit diesem Entscheid» Die aktuelle Lage liess der Schule Wohlen keinen anderen Entschluss zu, als die Schneesportlager abzusagen. Franziska Walti, Leiterin des Organisationskomitees, bedauert dies sehr. Die Lager mussten bereits zum zweiten Mal in Folge gestrichen werden. Nathalie Wolgensinger 23.12.2021, 21.21 Uhr

Die Wohler Schneesportlager sind beliebt bei der Schuljugend. Nun muss die Lagerwoche bereits zum zweiten Mal abgesagt werden. Dominique Bitschnau (29.1.2014)

Viele Eltern und Kinder werden es bereits geahnt haben: Die Wohler Schneelager sind abgesagt. Schweren Herzens, wie Franziska Walti, Schulleiterin und Leiterin des Organisationskomitees bestätigt. Man habe alles daran gesetzt, dass das Lager im Februar 2022 durchgeführt werden könne, erzählt sie. Denn bereits dieses Jahr mussten die beliebten Lager schon im Oktober 2020 abgesagt werden.

Dies sei bedauerlich gewesen, weil man damals eine rekordhohe Zahl an Anmeldungen erhalten habe. Franziska Walti präzisiert: «Wir hatten so viele Anmeldungen, dass wir die Fünf- und Sechstklässler wieder ausladen mussten.» Auch heuer waren es knapp 200 Jugendliche der Oberstufenklassen, die gerne in eines der fünf Lager in den Kantonen Graubünden oder Wallis verreist wären.

Traditionellerweise bietet die Schule Wohlen drei Skilager und zwei Schneesportlager an. Wobei sich Letztere an Jugendliche richtet, die weder Skifahren noch Snowboarden möchten. Ihnen bietet man eine unterhaltsame und spannende Woche im Schnee an mit Schneeburgen bauen und Ausflügen mit den Schneeschuhen.

Maskenpflicht im Lagerhaus

Aus dem wird nun alles nichts. Am Montag erhielten die Jugendlichen und ihre Eltern einen Brief von Organisationskomitee, in dem ihnen mitgeteilt wurde, dass das Lager nicht stattfindet. «Wir haben uns schwer getan mit dem Entscheid. Aber letztlich blieb uns nichts anderes übrig. Wir hätten das Lager und 2G-Bedingungen durchführen müssen», so Walti. Das hätte zur Folge gehabt, dass alle Lagerteilnehmenden im Haus eine Maske tragen müssten und sie bloss zum Essen und Schlafen abziehen dürfen. Erschwerend kam hinzu, dass einige der ehrenamtlich Helfenden bedenken äusserten, sollte es zu einem Krankheitsausbruch kommen. Walti sagt:

«Das Risiko wollen wir natürlich nicht eingehen.»

Und so habe man den Entscheid möglichst früh getroffen, damit die Eltern der 200 betroffenen Jugendlichen eine feste Planungsgrösse haben.