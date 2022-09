Wohlen: Anwohner wehren sich gegen die Überbauung an Poststrasse

Wohlen Abgeholzte Bäume und Ateliers im Erdgeschoss – weshalb sich Anwohnende gegen die Überbauung an der Poststrasse wehren Im Zentrum Wohlens ist im Bereich zwischen Post- und Rigistrasse eine Arealüberbauung mit drei mehrgeschossigen Gebäuden mit 75 Wohnungen geplant. Dagegen gab’s Einsprachen. Einer der Einwender legt in der AZ seine Gründe dar, der Bauherr nimmt Stellung. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Einsprecher Alfred Kohli steht im schattigen Bereich der Bäume an der Rigistrasse, die alle gefällt werden. Marc Ribolla

Fast gnadenlos brennt die Sonne an diesem Nachmittag gegen Ende August vom wolkenlosen Himmel. Die Temperatur bewegt sich im Bereich von rund 30 Grad, als Alfred Kohli auf dem Gehweg am «Silberling»-Gebäude entlang geht. Dort drin, an der Wohler Rigistrasse neben dem Manor-Parkplatz, wohnt der pensionierte ehemaliger Wohler Bauverwalter.