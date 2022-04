Wohlen: 12-Jähriger beim Velo-Schieben angefahren

Reportage Noch immer tragen viele eine Maske in den Aargauer Bussen und Zügen – aus Schutz, wegen den Ferien oder weil sie warm gibt

Seit heute muss man in den Zügen und Bussen keine Maske mehr tragen, was viele Pendler freut. Aber nicht alle: Es gibt nicht wenige, die freiwillig die Maske anbehalten. Wir waren in den ÖV unterwegs und haben die Leute nach ihren Gründen gefragt.