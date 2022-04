Widen/Rudolfstetten «Eine ausgebaute Strecke lädt zum Rasen ein» – Wider reicht Einsprache gegen Sanierung der Herrenbergstrasse ein Die Kantonsstrasse am Herrenberg zwischen Rudolfstetten und Bergdietikon soll saniert und sicherheitstechnisch ausgebaut werden. Gegen dieses Vorhaben, das bis Mittwoch öffentlich auflag, wehrt sich ein Wider mit einer Einsprache. Er befürchtet zusätzlichen Verkehr und Lärm. Marc Ribolla 21.04.2022, 05.00 Uhr

Die enge Stelle mit dem kurvigen Übergang über den Gulibach soll entschärft werden. Marc Ribolla (19.3.2022)

Rund sechs Jahre bearbeitete das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) ein Sanierungsprojekt an der Kantonsstrasse K412. Die Strecke am Herrenberg verbindet Rudolfstetten und Bergdietikon. Vor einem Monat wurde dann das Projekt öffentlich aufgelegt. Die geplante Sanierung beginnt ab der Gemeindegrenze von Rudolfstetten und umfasst eine Strecke von 1640 Metern bis zum Gebiet «Höckler» in Bergdietikon.