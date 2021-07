Asylunterkunft in Widen zweimal mit Eiern beworfen

Widen Vandalismus im Dorf: Asylunterkunft in zwei Nächten mit Eiern beworfen In Widen wurde die Asylunterkunft kürzlich gleich zweimal zur Zielscheibe von Eierwürfen. Die Gemeinde hat Strafanzeige eingereicht. Auch an anderen Stellen im Dorf gab es Vandalismus. Marc Ribolla 16.07.2021, 05.00 Uhr

Die Asylunterkunft in Widen. Marc Ribolla

In der Gemeinde Widen wurde in den vergangenen Wochen wieder eine Zunahme von vandalistischen Vorfällen verzeichnet. Bei den jüngsten Vorkommnissen habe sich der Vandalismus gegen die Asylunterkunft an der Dorngasse gerichtet, teilt die Gemeindekanzlei mit.