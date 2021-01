Widen Unbekannte brechen Landi-Depot auf und stehlen 30 Gasflaschen In der Nacht auf Freitag wurden bei der Landi Widen 30 Gasflaschen entwendet. Die Täter sind flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen. 31.01.2021, 08.51 Uhr

Die Diebe haben die Landi in Widen heimgesucht. (Archiv) Bild: Lukas Schumacher

Der Diebstahl ereignete sich bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Unbekannte brachen das Gasflaschendepot auf und nahmen rund 30 Gasflaschen mit. «Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass die Täterschaft mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen ist», schreibt die Kantonspolizei Aargau am Sonntagmorgen in einer Mitteilung.