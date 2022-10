Widen Neue Schulleiterin kündigte in der Probezeit: «Es gab keinen Streit oder Unstimmigkeiten» Im Sommer trat die Wohlerin Sandra Passerini die Stelle als neue Hauptschulleiterin der Schule Widen an. Nach nur knapp zwei Monaten verlässt sie ihr Amt bereits wieder. Gegenüber der AZ erklärt sie, wieso. Marc Ribolla 05.10.2022, 05.00 Uhr

Widens Schulleiterin Sandra Passerini (links) bei der Einweihung des Kindergartens Kelleräcker Mitte September. Marc Ribolla (18.9.2022)

Vergangene Woche liess die Gemeindekanzlei Widen in einer Mitteilung die Katze aus dem Sack. In wenigen Zeilen unter dem Titel «Veränderungen in der Schulleitung» hiess es: «Sandra Passerini, die gemeinsam mit Angela Freytag die Schulleitung der Schule Widen bildet, hat sich während der Probezeit entschieden, ihre Stelle per Ende Oktober 2022 aus persönlichen Gründen zu kündigen.»