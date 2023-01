Widen Die neue Asylunterkunft wird teurer: Jetzt liegt das Baugesuch auf Die Gemeinde Widen baut anstelle der alten Containerlösung einen zweigeschossigen, grösseren Ersatzbau für die Asylunterkunft an der Dorngasse. Das aufgelegte Projekt ist teilweise überarbeitet worden. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Die alte Asylunterkunft in Widen besteht aus einer rund 20-jährigen Containerlösung und muss ersetzt werden. Marc Ribolla

Seit bald 19 Jahren steht die Containeranlage mit zwei Etagen an der Dorngasse 23 in Widen, direkt neben dem Sportplatz beim Schulareal. Sie bildet die Asylunterkunft der Gemeinde und beinhaltet vier Schlafräume, einen gemeinschaftlichen Essraum und je ein Sanitär- und Küchenabteil.

Sie ist für maximal zwölf Personen ausgelegt und am Ende der Lebensdauer angekommen. Ihr Zustand ist stark sanierungsbedürftig, was sich aber wirtschaftlich nicht mehr rechnet. Deshalb plant die Gemeinde einen Neubau. Den entsprechenden Baukredit über 1,39 Millionen Franken bewilligte die Gemeindeversammlung im Juni 2022. Nun liegt das Baugesuch für die Asylunterkunft seit Dienstag und noch bis 1. Februar öffentlich auf.

Statt einer Innentreppe gibt es eine Aussentreppe

Im Vergleich zur vor einem halben Jahr an der Gmeind präsentierten Ausführungsvariante gibt es nun aber noch einige Anpassungen am Bauprojekt. Auf dem Papier verursachen zusätzliche Massnahmen durch die Anforderungen an den Minergie-Standard Mehrkosten von rund 175’000 Franken und das Bauvolumen mit 1452 Kubikmetern etwas grösser geworden.

Äusserlich am augenfälligsten ist die neue Dachart. Statt des ursprünglich vorgesehenen Steildachs wird es jetzt ein Flachdach geben. Man habe dies auf Wunsch der Gemeinde, die Bauherrin ist, in den Plänen so angepasst, sagt Thorn Meister von Bark Architekten in Widen, die den Neubau planen.

Ebenso angepasst ist die Südwest-Fassadenansicht, an der neu zwei Aussentreppen ins Obergeschoss führen. Bis anhin war die Erschliessung der oberen Etage mit einer Innentreppe angedacht. Diese Verlagerung nach aussen bringt einige Vorteile mit sich.

Architekt Meister erklärt: «So ist es möglich, die Asylunterkunft mit zwei separaten Eingängen in die oberen beiden Wohneinheiten und einem Eingang im unteren Wohnbereich auszustatten. Und man gewinnt mit dem Wegfall der Innentreppe auch zusätzlichen Wohnraum.»

Jede Wohneinheit hat nun eine eigene Küche

Nun teilt sich die Wohnsituation in eine EG-Einheit mit 4,5 Zimmern und je zwei 3,5-Zimmer-Wohnungen im OG auf. Statt wie in der ersten Variante vorgesehen, wird nun jede Wohnung einen eigenen Koch-Ess-Wohnbereich haben. Die grössere Anzahl Zimmer ermöglicht verschiedene Belegungsmöglichkeiten. Je nach Wohnung sind zwischen sechs und neun Personen pro Einheit denkbar.

«Der Gemeinde bieten sich dadurch auch Optionen und eine grössere Flexibilität bei der Unterbringung der Menschen. Es wäre denkbar, dass zum Beispiel ein Teil der Unterkunft zeitweise von Personen aus dem Sozialwesen genutzt werden könnte», sagt Architekt Meister.

Die Bauprofile für die neue Asylunterkunft stehen. Marc Ribolla

Unverändert bleibt im aufliegenden Projekt die Integration von alten Betonmauern im Erdgeschoss, die noch vom alten Kindergarten an jenem Standort stammen. Sie werden zukünftig einen Teil der Technik- und Kellerräume der Asylunterkunft bilden.

Photovoltaik auf dem Dach und Erweiterung denkbar

Mit dem neuen Flachdach wird es auch die Möglichkeit geben, darauf allenfalls eine Photovoltaikanlage zu errichten. «Die technischen Voraussetzungen dazu werden jedenfalls erstellt. Ob die Gemeinde dann wirklich eine Solaranlage baut, ist offen. Sie war nicht Bestandteil des Baukredits», erklärt Meister.

Die neue Asylunterkunft wird möglichst nachhaltig gebaut und soll möglichst nahe an den Minergie-P-Standard kommen. «Es ist eine langfristige Lösung. Die Aussenwände werden beispielsweise aus Massivholz mit einer hinterlüfteten Fassade sein», so der Architekt.

Zu einem späteren Zeitpunkt wäre laut Meister bei zusätzlichem Bedarf auch eine Erweiterung des oberen Stockwerks um eine Wohneinheit mit zwei Zimmern in Richtung des Sportplatzes möglich.

