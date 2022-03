Jung-DJ Simon Miles legte in 40 Metern Höhe auf dem Hasenbergturm auf: «Es war extrem kalt bei meinem Auftritt»

Der 20-jährige Jan Becker alias DJ Simon Miles verwandelte den 40 Meter hohen Hasenbergturm in Widen in einen leuchtenden Discoturm. Er und andere national bekannte DJs zeichneten ihre Musik auf, die am Wochenende als Livestream auf Youtube und dem Fernsehkanal «TV4TNG» ausgestrahlt wird.