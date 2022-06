Widen: 22 Millionen für neues Schulhaus und Doppelturnhalle

Widen Gmeind gibt grünes Licht für 22-Millionen-Bau des Schulhauses mit Doppelturnhalle – knappes Ja zum ersten Hallenbad-Kredit Die Wider Gemeindeversammlung sagt nach intensiver Diskussion Ja zum Baukredit von knapp 22 Millionen für ein neues Schulhaus mit Doppelturnhalle. Einen schwereren Stand hatte der Kredit für die Machbarkeitsstudie eines Hallenbad Mutschellen. Marc Ribolla 24.06.2022, 16.44 Uhr

Der Neubau des Schulhaus 1 in einer Ansicht. Er wird zweistöckig sein. Visualisierung: zvg

Es ist die grösste Investition in der Geschichte der Gemeinde Widen. Der Neubau des Schulhauses 1 mit einer Doppelturnhalle und Tagesstrukturen. Dass ein solches Projekt Anlass zur konstruktiven Diskussion gibt, zeigte die Gemeindeversammlung am Donnerstagabend. Die 157 Anwesenden hatten über den Baukredit in der Höhe von 21,9 Millionen Franken zu befinden.