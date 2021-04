Widen Hundebäckerei «Schläckschnäuzli» lässt das Herz jedes Vierbeiners höher schlagen Bäcker-Konditorin Marion Richterich aus Widen macht mit ihren Backkünsten in der Freizeit immer mehr Hunde (und ihre Besitzer) glücklich. Sie hat mit dem «Schläckschnäuzli» eine eigene Hundebäckerei aufgebaut. Marc Ribolla 09.04.2021, 05.00 Uhr

Die Widerin Marion Richterich hat die Hundebäckerei «Schläckschnäuzli» ins Leben gerufen. Marc Ribolla

Ganz aufgeregt wartet Schäfermischling Niña vor der Tür zur «Backstube». Die knapp Fünfjährige weiss genau, was ihr Frauchen dort drin Leckeres zubereitet. Das Frauchen heisst Marion Richterich und ist in den letzten Zügen beim Dekorieren einer selbstgebackenen Hundetorte. Noch zwei, drei Guetzli angedrückt – und fertig ist das Werk.

Die vollendete Torte ist zwar nicht für Niña gedacht, aber sie bekommt jedes Mal einen kleinen Teil des abgeschnittenen Tortendeckels zum Naschen. Noch ist es aber zu früh. Vorsichtig verpackt Richterich die 300 Gramm schwere Torte in einen Karton, klebt die Inhaltsangaben drauf und einen Kleber mit dem «Schläckschnäuzli»-Logo.

So heisst die Hundebäckerei, die die 40-Jährige Anfang Jahr bei sich zu Hause in Widen gegründet hat – nebst ihrem 100-Prozent-Pensum als Bäcker-Konditorin bei der Conditorei-Feinbäckerei Häntze in Mellingen.

Richterich beim Verzieren einer Hundetorte. Marc Ribolla

Am Tag, als sie die Website mit Onlineshop unter www.schläckschnäuzli.ch und die Facebook-Seite aufgeschaltet hatte, «hat das Telefon fast den ganzen Tag pausenlos geläutet und ich habe viele Nachrichten erhalten», sagt Richterich. In den vergangenen drei Monaten konnte sie sich schon einen Stamm von rund 100 Kunden aufbauen.

Guetzli sind nicht nur bei den Hunden beliebt

Im «Schläckschnäuzli»-Angebot hat sie Guetzli wie das Spinatkleeblatt, die Thonpfote, Randenherzli, Himbeercrispy, Quarkkugeln oder die Hundetorte. Die Guetzli gibt es einheitlich in 100- oder 200-Gramm-Packungen oder als gemischte Box mit 200 Gramm Inhalt.

Die fertig dekorierte Hundetorte, die eine Kundin für den Hund einer Bekannten bestellt hat. Marc Ribolla

Besonders beliebt sind die Randenherzli und Kokosstangen. Und dies nicht nur bei den Hunden. Richterich sagt mit einem Lachen:

«Auch die Menschen essen sie gern. Sie schmecken halt etwas fad, weil sie ohne Zucker und Salz hergestellt sind.»

Bei der Zubereitung legt sie grossen Wert auf gesunde Inhaltsstoffe. Richterich stellt alles selbst von Hand her und achtet darauf, dass die Guetzli auch für Hunde mit Unverträglichkeiten passend sind, da sie weizen- und laktosefrei sind. Ihre Rezepte tüftelt sie ebenfalls selbst aus.

«Jede Sorte, die ich erfinde, muss anschliessend zuerst ins Labor. Das ist eine Vorschrift», erklärt die Tierliebhaberin, die nebst Niña auch zwei Katzen und Hasen besitzt. Denn das «Schläckschnäuzli» ist bei Agroscope, dem Schweizer Zentrum für landwirtschaftliche Forschung, als Futtermittelhersteller registriert und wird deshalb auch kontrolliert.

Ein Teil des «Schläckschnäuzli»-Sortiments mit den Hundeguetzli. Marc Ribolla

Sie habe sich am Anfang zuerst einlesen müssen, welche Zutaten und Inhaltsstoffe für Hunde gut geeignet sind und welche eher vermieden werden sollten. «Trotz meines Hintergrunds als Bäcker-Konditorin war es eine Herausforderung, alles hundegerecht und gesetzeskonform hinzubekommen», sagt Richterich.

Unterstützung vom Partner beim Aufbau

Den Aufwand, den Richterich in der Start-up-Phase ihrer Hundebäckerei auf sich nimmt, bezeichnet sie als gross. Sie steht im normalen Job täglich um 3 Uhr auf, die Hundebäckerei findet aktuell noch komplett in ihrer Freizeit statt.

So sehen die Thonpfoten aus. Marc Ribolla

Eine grosse Hilfe erfährt sie von ihrem Partner Martin, der sie beim Aufbau von «Schläckschnäuzli» mit seinem technisch-kreativen Geschick unterstützt. Wie kam sie überhaupt auf den kuriosen Namen und das herzige Logo? Richterich antwortet darauf:

«Für mich war wichtig, dass das Logo einerseits lustig ist und andererseits der Name in Schweizerdeutsch.»

Gebacken wird nicht auf grossen Vorrat, sondern fortlaufend auf Bestellung. So bleiben die Hundeleckerli in bester Qualität. Für die Backstube hat sich Richterich extra einen grösseren Ofen und eine Ausrollmaschine organisiert. Wichtig ist ihr auch eine nachhaltige Verpackung, die biologisch abbaubar und erdölfrei ist. «Wer mit seinem eigenen Geschirr vorbeikommt, bekommt zudem einen günstigeren Preis», erklärt sie.

Seit 1. April sind ihre Hundeguetzli auch bei der Barfstube von Jeannette Pidde in Waltenschwil im Sortiment. Einen weiteren Ausbau nimmt Richterich, wie es sich ergibt. «Ein Wunschtraum wäre es, einmal ein eigenes ‹Schläckschnäuzli›-Lädeli zu führen», sagt sie. Vorläufig konzentriert sie sich aber auf die Produktion der Guetzli und Torten. An Letzteren hat neben den Kunden vor allem Niña bekanntlich ihre helle Freude.