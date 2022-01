Wer wohnt denn da...? Der Wartesaal ist heute ein Wohnzimmer: Esther Küenzi lebt im ehemaligen Bahnwärterhaus in Waltenschwil Seit 23 Jahren lebt Esther Küenzi im ehemaligen Bahnwärterhaus in Waltenschwil. Sie schätzt die Abgeschiedenheit an ihrem Wohnort. Die vorbeiratternden Züge hört sie schon lange nicht mehr. In zwei Jahren wird sie pensioniert, für diese Zeit schmiedet sie bereits Pläne, in denen das Häuschen an der Südbahnlinie eine entscheidende Rolle spielt. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Esther Küenzi wohnt im ehemaligen Bahnwärterhäuschen in Waltenschwil. Ihr Sohn Pascal Hochstrasser ist in diesem Haus aufgewachsen. Severin Bigler

Esther Küenzi staunt, als sie hört, dass jemand sich für ihr Haus interessiert. Ihr trautes Heim sei nichts Besonderes, winkt sie ab. Aber doch, lenkt sie dann ein, Interessierte führe sie gerne durch ihr aussergewöhnliches Häuschen.

Bahnhofstrasse – was sich mondän anhört – liegt am Ende eines Veloweges. Nach rechts zweigt er in Richtung Wohlen ab und geradeaus führt er unter der Bahnunterführung durch in den Ortsteil Büelisacker. Dicht an die Bahngeleise gedrängt steht das gelbe Häuschen mit den Fensterläden aus Holz. Esther Küenzi erwartet die Redaktorin und den Fotografen gemeinsam mit ihrem Sohn Pascal Hochstrasser im Vorgarten des Hauses.

Im zweiten Wohnzimmer geniessen sie den freien Blick über die Felder

Das Waltenschwiler Bahnwärterhäuschen ist ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, als die Südbahnstrecke, die von Rupperswil via Lenzburg und Wohlen nach Immensee führte, auch noch in Waltenschwil Halt machte. Im Jahr 1875 wurde die Gemeinde Waltenschwil an die Strecke angeschlossen, 1997 wurde der Bahnhof dichtgemacht. Er befindet sich weitab vom Dorf und wurde praktisch nicht mehr benutzt. Das Haus aber blieb.

Im gemütlich eingerichteten Wohnzimmer, das einst Wartesaal und Büro war, sitzt die Familie oft beisammen. Severin Bigler

Über das Baujahr kann Küenzi bloss Vermutungen anstellen. Auch die Eigentümerin, die SBB, kann dies nicht genau bestimmen. Der Zweck des ehemaligen Bahnwärterhauses ist dagegen bekannt: Der Bahnwärter musste die Strecke täglich kontrollieren und in Stand halten. Ausserdem betätigte er die Barriere mit einem Hebel, der im Büro angebracht war. Das Büro, das zugleich Verkaufsraum und geheizter Wartesaal war, ist in einem separaten Teil des Hauses untergebracht.

Die einzige Wärmequelle steht im Wohnzimmer. Severin Bigler

Die grosse Fensterfront erinnert daran, dass von hier aus auch die Weichen für die vorbeifahrenden Züge gestellt wurden. Esther Küenzi und ihr Partner haben den Wartesaal mit viel Liebe zu einem zweiten Wohnzimmer mit Jukebox und Kaffeemaschine umgestaltet. Küenzi sagt:

«Wir geniessen den freien Blick über die Felder.»

Das Ehepaar lebt mitten in der Landwirtschaftszone, die Strasse, die vor dem Haus vorbeiführt, passieren bloss Velofahrer und Fussgänger.

Esther Küenzi und ihr Sohn Pascal Hochstrasser führen durch das ehemalige Bahnwärterhaus in Waltenschwil. Severin Bigler

Als der Waltenschwiler Bahnhof noch in Betrieb war, da war entsprechend mehr los. Küenzi erzählt, dass es damals die Unterführung noch nicht gab und der Bahnwärter am Morgen die Türe neben dem Haus öffnete, damit die Pendler das Gleis betreten konnten.

Zwei Eingänge und ein Pelletofen im Wohnzimmer

Tempi passati. Heute erinnert noch ein «Tages-Anzeiger» aus dem Jahr 1981 an die Zeiten, als man sich im geheizten Saal die Wartezeit mit Lesen verkürzte. Das gemütliche Wohnzimmer verfügt über keine Verbindung zum Wohnhaus. Dazu muss man einmal um die Liegenschaft herumgehen.

Esther Küenzi erzählt auf dem Weg dorthin: «Wir haben zwei Eingänge. Wir nehmen an, dass der zweite Eingang gemacht wurde, als man ein Badezimmer einbaute.» Dieses liegt gleich rechts, wenn man das Haus betritt. Ein schmaler Flur führt in die kleine Küche. Die 62-Jährige erzählt: «Als ich hier mit meinen beiden Buben einzog, war vieles noch sehr alt.»

Pascal, ihr Sohn, erinnert sich, dass sie in den ersten Jahren im Haus noch von Hand abwaschen mussten. Von der Küche aus geht es in das Wohnzimmer, das bis zur Decke getäfert ist. Hier steht auch die einzige Wärmequelle des Hauses: ein Pelletofen.

Gleich nebenan befindet sich ein zweites, kleines Wohnzimmer, in dem gerade mal ein Tisch und eine Kommode Platz finden. Neben der Küche führt eine steile Treppe hinauf zu den beiden Schlafzimmern und dem Büro. Die Räume sind so niedrig, dass man sich beim Betreten automatisch duckt. In jedem der Zimmer steht ein Heizofen, der dafür sorgt, dass die Räume nicht ganz auskühlen.

Weshalb die Gäste Oropax mitbringen

Küenzi kommentiert: «An die Kälte habe ich mich schon lange gewöhnt. Dafür bin ich nie krank.» Seit die beiden Jungs ausgezogen sind, lebt sie gemeinsam mit ihrem Partner, der aus Ostdeutschland stammt, im Haus. Sie erzählt lachend:

«Wer uns zum ersten Mal besucht, der staunt, wie nahe an den Geleisen wir leben. Beim zweiten Mal bringen die meisten Oropax zum Schlafen mit.»

Küenzi stört das Rattern und Rauschen der vorbeifahrenden Züge schon lange nicht mehr. Sie erinnert sich aber noch gut an ihre ersten Nächte in Waltenschwil. «Ich habe kein Auge zugetan. Wenn ein Zug vorbei ratterte, klirrten alle Scheiben im Haus.»

Über eine schmale Treppe erreicht man die beiden Schlafzimmer im oberen Stockwerk. Im Winter ist es hier oben empfindlich kalt und im Sommer sehr warm. Severin Bigler

Die steile Holztreppe hinunter geht es hinaus in den grossen Garten mit einem Teich und dem alten Läutwerk davor. Hier geniessen Esther Küenzi und ihr Partner die lauen Sommerabende. Sie haben, verteilt auf dem ganzen Grundstück, Sitzgelegenheiten eingerichtet. Diese, erzählt die kaufmännische Angestellte, werden nach ihrer Pensionierung im Jahr 2025 eine grosse Rolle spielen. Sie verrät: «Ich träume davon, eine Besenbeiz zu führen.»

