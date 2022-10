Wechsel in der Politik Schon 12 Rücktritte bei den Freiämter Gemeinderäten seit Anfang des Jahres – das sind die Gründe für die Welle Die Amtsperiode 2022/25 ist erst neun Monate alt. Doch in jeder vierten der 41 Freiämter Gemeinden gab es bereits Wechsel im Gemeinderat oder ist ein solcher angekündigt. Die Gründe für die Rücktritte sind vielfältig, wie ein Überblick der AZ zeigt. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 04.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Oberrüti hört Frau Gemeindeammann Franziska Baggenstos Ende Jahr auf. Melanie Burgener (10.8.2021)

Anfang Jahr haben über 200 Personen ihre Arbeit in den Gemeinderatsgremien der 41 Freiämter Gemeinden aufgenommen oder fortgeführt. Sie alle waren im vergangenen Herbst bei den Erneuerungswahlen in ihr Amt gewählt worden. Seither hat sich in der Zusammensetzung einiges verändert oder eine Veränderung ist bereits angekündigt worden.

In nicht weniger als elf Gemeinden der Region haben Gemeinderatsmitglieder ihren Rücktritt erklärt oder diesen in Aussicht gestellt. Oder, anders ausgedrückt, in jedem vierten Freiämter Dorf. Das ist zu einem so frühen Zeitpunkt der neuen Legislatur aussergewöhnlich. Zum Vergleich: In der AZ-Region Aargau West mit 56 Gemeinden sind es erst ein gutes halbes Dutzend Rücktritte.

Woran liegt es, dass im Freiamt derart viele frühzeitige Wechsel geschehen? Wie oft im Alltag, gibt es auf diese Frage keine allgemeingültige Antwort. Die Gründe sind in verschiedenen Bereichen zu finden, wie ein Überblick der vergangenen Monate zeigt.

Schon zwei Rücktritte in Rottenschwil

Gleich doppelt betroffen ist Rottenschwil, das schon zwei Rücktritte zu verzeichnen hatte. Zuerst demissionierte im Juni Vizeammann Martin Weideli per Ende August aus beruflichen Gründen. Danach gab Gemeinderätin Susanne Merz im August per sofort aus persönlichen Gründen, wie es in der damaligen Mitteilung hiess, ihr Amt ab.

Die Rücktrittswelle trat aber als Erster schon im vergangenen Oktober der damalige Aristauer Gemeindeammann René Meier los. Kurz nach den Wahlen zog er aus seiner Abwahl als Ammann und der Wahl zum normalen Gemeinderatsmitglied die Konsequenzen – und reichte seine Demission ein. Der Aristauer Gemeinderat startete deshalb bis zur Ersatzwahl im Februar nur mit vier Personen in die Amtsperiode.

In Beinwil und Oberrüti sagen die Ammänner Adieu

In Beinwil und Oberrüti muss sich die Bevölkerung ab 2023 mit neuen Personen an der Spitze beschäftigen. Im März kündigte Ammann Albert Betschart seinen Rückzug per 31. Dezember an.

Albert Betschart ist noch bis Ende 2022 Gemeindeammann von Beinwil. Melanie Burgener (10.8.21)

Die Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums habe sich in letzter Zeit ungünstig entwickelt, erklärte Betschart in seinem Rücktrittsschreiben an die Beinwilerinnen und Beinwiler. Er wolle aber der Entwicklung der Gemeinde nicht im Weg stehen, begründete Betschart seinen Entscheid.

Anders präsentierte sich die Ausgangslage bei Oberrütis Frau Gemeindeammann Franziska Baggenstos. Im Juli fällte sie den Entschluss, per Ende Jahr ebenfalls abzutreten. Sie spürte eine zu grosse Belastung in ihrem Beruf. Zur AZ sagte sie nach der Rücktrittsankündigung:

«Ich habe auch gemerkt, dass ich dieses Amt und meinen Beruf nicht mehr unter einen Hut bringe.»

Weiterbildungen und Wegzüge sind weitere Gründe

Auch für andere gestaltete es sich zusehends schwieriger, die politische Tätigkeit und den Job vereinbaren zu können. Dazu zählt beispielsweise Auws Vizeammann Benno Villiger, der vor einem Monat seinen Abschied auf den 31. Dezember publik machte, weil er eine Weiterbildung absolviert. Zum gleichen Zeitpunkt hört auch Waltenschwils Vizeammann Hans-Rudolf Müller auf.

Bereits weg ist Bünzens Vizeammann Stefan Kuhn. «Es gibt in unserer Firma interne Veränderungen. Ich musste mich zwischen dem Beruf und der Gemeinderatstätigkeit entscheiden», sagte er im Juli gegenüber der «Aargauer Zeitung». Und schied per Ende August aus dem Rat aus.

Rosmarie Schneider zieht 2023 aus Villmergen weg. zvg

Aus gesundheitlichen Gründen verzichtete im April der damalige Sarmenstorfer Vizeammann Matthias Fricker per sofort auf seinen Gemeinderatssitz. Er hatte das Vizeammann-Amt erst im Januar übernommen und war zuvor schon vier Jahre in der Exekutive gewesen.

Auch Sabrina Meyer verlässt ihr Dorf und muss das Amt in Eggenwil abgeben. zvg

Nebst den bisher erwähnten Gründen gibt es aber auch ganz einfache Erklärungen für einige der Rücktritte. Drei Personen werden gezwungen, ihren Posten zu räumen. Denn: Sie ziehen oder zogen aus ihrer Gemeinde weg, was einen Verbleib im Amt verunmöglicht. In Buttwil war dies Dominic Frey per März 2022. Kommendes Jahr per Ende Juni wird es Rosmarie Schneider (Villmergen) und Sabrina Meyer (Eggenwil) ebenso ergehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen