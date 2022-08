Website Der Wohler Sternensaal verpasst sich einen neuen Auftritt: Wie aus einem kleinen Projekt eine grosse Kiste wurde Modern und ansprechend: So kommt nicht nur das neu gestaltete Programm des Sternensaals daher, sondern auch die Website. Den Internetauftritt überarbeitete und gestaltete die Kreativabteilung des Sternensaals. Dabei überrascht das Team mit originellen Einfällen. Nathalie Wolgensinger 19.08.2022, 05.00 Uhr

Vereinspräsidentin Eva Keller, Anna Galizia, Nadja Baur Konrad und Thomas Wohler (von links) präsentieren den neuen Sternensaal-Auftritt. Es fehlt Maurus Keusch. Nathalie Wolgensinger

Was für die grossen Kulturinstitutionen eine Selbstverständlichkeit ist, gilt auch für den Wohler Sternensaal: Er informiert seit Jahren auf seiner Website über sein Programm und seine Aktivitäten. An diesem Webauftritt wurde aber schon länger nichts mehr verändert. Das merkt, wer via Handy das aktuelle Programm aufruft. Die Seite wird nicht vollständig angezeigt.

Diesen Missstand galt es zu beseitigen. Also beauftragte der Vorstand des Sternensaals sein Kreativteam, sich dieser Sache anzunehmen. Es machten sich Anna Galizia, Nadja Baur Konrad, Maurus Keusch und Thomas Wohler an die Arbeit. Wohler erzählt:

«Wir merkten, dass wir nicht nur die Website überarbeiten müssen, sondern das ganze Erscheinungsbild, sonst wäre der Sternensaal-Auftritt ein Flickenteppich geworden.»

So wurde aus einem kleinen Projekt eine grosse Kiste. Das Kreativteam überarbeitete nebst den Schriften und dem Logo auch das Programm. Dieses wurde im Jahr 2006 letztmals angepasst.

Spenden ist jetzt auch via QR-Code möglich

Sie hätten, so berichtet Nadja Baur Konrad, die Internetauftritte anderer Aargauer Kulturinstitutionen unter die Lupe genommen. Anna Galizia ergänzt: «Wir wollten eine Website, die einfach aufgebaut ist, damit sich die Benutzenden rasch zurechtfinden.»

Am Freitag geht die neue Seite online. Gestaltet wurde sie mit Liebe zum Detail. Sie bietet weiterhin die Möglichkeit, Tickets online zu reservieren. Vereinspräsidentin Eva Keller sagt:

«Wer einen Beitrag spenden möchte, der kann dies nun mittels QR-Code tun. Dieser ist neu auf der Seite aufgeschaltet.»

Es sind keine fundamentalen Änderungen, die in der Gestaltung des Programms gemacht wurden. Eva Keller kommentiert lachend: «Man kann es auch weiterhin an den Kühlschrank kleben.»

Das Programm kann – wie sich das die Sternensaal-Besuchenden seit Jahrzehnten gewohnt sind – aufgeklappt werden. Es wird trotz aktualisierter Website weiterhin per Post verschickt. Eine schöne Gewohnheit, die beibehalten wird.

Ein Streifzug durch die Programm-Layouts der vergangenen 35 Jahre. Oben links das neue Programm. Nathalie Wolgensinger

Dies nicht zuletzt auch wegen der Zeilen von Hans Melliger, die jeweils dem Versand beigelegt werden. Er versteht es immer wieder von neuem, mit einem Augenzwinkern und subtilem Humor auf das Spendenkonto des Sternensaals aufmerksam zu machen. Wer gerne nachlesen möchte, was sich Melliger so einfallen lässt, der kann dies nun auch auf der Website tun.

Ein Heimspiel für zwei Freiämter Künstler

Saisoneröffnung ist am 17. September mit New-Folk-Pop von Heligonka. Am 24. September folgt eine spezielle Premiere. Dann präsentiert Poetry-Slammer Jeremy Chavez aus Villmergen sein erstes abendfüllendes Programm. Ebenfalls ein Heimspiel hat Hannes Zulauf. Der in Wohlen aufgewachsene Künstler lebt in Bern und wird dieses Jahr den Schaukasten gestalten. Die Gutscheine haben übrigens auch ein neues Kleid erhalten: Sie sind auf einen Bierdeckel gedruckt.

Die neue Website findet man unter www.sternensaal-wohlen.ch