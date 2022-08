Niederwil und Fischbach-Göslikon schränken Wasserverbrauch ein

Wasserknappheit Niederwil und Fischbach-Göslikon handeln: Ab sofort ist das Wässern von Gärten und das Füllen von Schwimmbassins verboten Niederwil und Fischbach-Göslikon sind die ersten Gemeinden im Freiamt, welche den Wasserbezug für die Bevölkerung einschränken. Seit Freitag dürfen Gärten nicht mehr bewässert werden. Während Niederwil seinen Sportplatz noch sprengen darf, ist dies in Fischbach-Göslikon untersagt. Nathalie Wolgensinger 09.08.2022, 05.00 Uhr

Der Niederwiler Sportplatz bildet die Ausnahme, er darf weiterhin bewässert werden. Melanie Burgener

Die Lage ist noch nicht dramatisch, aber doch angespannt: Der Grundwasserspiegel in den beiden Reusstaler Gemeinden konnte sich in den vergangenen Monaten nicht erholen und die Hitzeperiode sorgte dafür, dass deutlich mehr Wasser verbraucht wurde. Nun hat der Grundwasserspiegel einen besorgniserregenden Stand erreicht und die beiden Gemeinderäte mussten handeln. Am Freitag erliessen nun Niederwil und das benachbarte Fischbach-Göslikon die Einschränkung für den Wasserbezug.