Was aus den ehemaligen Freiämter Poststellen wurde

Wandel Kindertagesstätte, Showroom einer Schreinerei oder Wohnhaus – was aus ehemaligen Freiämter Poststellen wurde Die Schweizer Post hat im vergangenen Jahrzehnt einige Poststellen in verschiedenen Dörfern in der Region geschlossen. Die ehemaligen Lokalitäten werden mittlerweile für andere Zwecke genutzt und erinnern nur noch teilweise an ihren Ursprung. Eine Auswahl. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Heute hat sich die Schreinerei Lang & Sachs in den umgebauten Räumen der ehemaligen Aristauer Post einen Showroom installiert. Melanie Burgener

In Wohlen ist derzeit der Abrissbagger mit dem Abbruch des ehemaligen Postgebäudes am Postplatz beschäftigt. Dort endete Anfang August 2016 eine rund 150-jährige Ära, als die Schalter das letzte Mal für die Kundschaft geöffnet hatten. Das Schicksal einer Schliessung erlitten in den vergangenen rund zehn Jahren diverse Freiämter Poststellen.

Im Gegensatz zur Filiale Wohlen 2, die in wenigen Wochen optisch komplett von der Bildfläche verschwunden sein wird, sind in einigen Dörfern die früheren Postgebäude noch vorhanden. Genutzt werden sie mittlerweile aber ganz anders. Die AZ hat einige herausgepickt und zeigt, wie sie sich optisch und inhaltlich gewandelt haben.

Die Bushaltestelle wurde umgetauft

Schon seit über zehn Jahren ist die Post Aristau geschlossen. Rein äusserlich erinnert kaum mehr etwas an die ursprüngliche Benutzung. Auch die Bushaltestelle heisst nicht mehr «Aristau, Post» sondern «Aristau, Dorf».

So sah die Aristauer Post kurz vor der Schliessung im Jahr 2012 aus. Stefan Kaiser (23.1.2012)

Vom früheren klassischen Postgelb ist nichts mehr am Gebäude, das direkt an der Hauptstrasse liegt, zu sehen. Das Gelb war farblich Teil des kleinen Dachs über der Postfachanlage. Diese ist mittlerweile entfernt und durch eine Türe ersetzt worden. Der untere Teil des Hauses ist in einem warmen Orangeton gestrichen und die Fenstervergitterung natürlich ebenfalls weg. Heute nutzt die Aristauer Schreinerei Lang & Sachs den umgebauten Raum als Showroom für ihre Ausstellung.

In Boswil beherbergt die ehemalige Post seit 2018 eine Kindertagesstätte. Melanie Burgener

Umgebaut worden ist beispielsweise auch die ehemalige Post in Boswil an der Zentralstrasse, neben der Raiffeisenbank. Auch diese Parzelle ist heutzutage in Privatbesitz. Seit August 2018 bietet die Organisation Kinderspieloase in den hellen Räumlichkeiten eine Betreuung für Kinder vom Kindergartenalter bis zur 6. Klasse an. Es gibt Randstundenbetreuung sowie einen Mittagstisch.

In Oberwil-Lieli ist die Postfachanlage noch sichtbar

Seit knapp fünf Jahren ist die Postfiliale von Oberwil-Lieli Geschichte. Von aussen ist das Gebäude im Ortsteil Oberwil noch relativ gut als solche erkennbar. Die charakteristische Eingangstüre mit Gitterstäben, die quadratischen milchglasähnlichen Scheiben und die noch immer vorhandene Postfachanlage weisen darauf hin.

Auch der etwas in die Jahre gekommene Ortsplan bei der ehemaligen Eingangsfront gehört zu den Merkmalen. Die heutige Verwendung der Räumlichkeiten ist unbekannt. Andere ehemalige Poststellen wie zum Beispiel in Nesselnbach sind heute Wohnhäuser.

Die alte Post in Oberwil-Lieli im heutigen Look. Marc Ribolla

Nebst den Erwähnten gingen in den vergangenen Jahren auch in den Postfilialen von Jonen, Niederwil, Rudolfstetten-Friedlisberg oder Auw die Lichter aus. An den meisten Orten wurden die Postgeschäfte in Volg-Filialen integriert oder es wird ein Hausservice angeboten wie in Aristau oder Rottenschwil.

Klassische Postfilialen gibt es im Freiamt heute nur noch in Wohlen, Bremgarten, Muri, Dottikon, Villmergen, Berikon-Widen, Oberlunkhofen, Merenschwand und Sins.

