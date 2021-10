Beim Überholen mehrere entgegenkommende Autos gestreift

Exklusive Auswertung Machtwechsel in Aargauer Gemeinderäten: FDP löst SVP als stärkste Kraft ab – und wie die anderen Parteien abschnitten

In den meisten der 210 Aargauer Gemeinden wurde am Sonntag gewählt – die AZ hat ausgewertet, welche Parteien zugelegt haben und wer Sitze einbüsste. Die Analyse zeigt: Die FDP löst die SVP an der Spitze ab. Und weil mehrere Gemeinden auf Anfang 2022 fusionieren, gibt es weniger parteilose Gemeinderäte als bisher.