Heimturnier vom Seilziehklub in Waltenschwil

Schweizer Meisterschaft Training neben den Hühnern: So bereitet sich der Seilziehklub Waltenschwil-Kallern auf sein Heimturnier vor In vier Kategorien wird am Heimturnier in Waltenschwil am 13. und 14. August um die Schweizer Meisterschaften gekämpft. Der Seilziehklub trainiert dafür in seiner neuen Anlage. Wie diese gebaut wurde und weshalb der Klub dabei zum Selbstversorger wurde, erzählen Trainer Thomas Emmenegger und Präsident Stefan Breitenstein. Laura Koller 11.08.2022, 05.00 Uhr

Mit vereinten Kräften ziehen sie auch am Heimturnier für den Seilziehklub Waltenschwil-Kallern: Matthias Schärrer, Pirmin Emmenegger, Daniel Marti, Thomas Emmenegger, Andreas Christen, Alexandra Kopp, Franz Odermatt und Thomas Näf (von links). Bild: Laura Koller

Friedlich spazieren drei Hühner über die Wiese und picken im Gras herum. Im Hintergrund machen sich neun Aktive vom Seilziehklub Waltenschwil-Kallern bereit für ihr Training, die Hühner sind ihre Nachbarn und kommen ab und zu auf einen Besuch vorbei.

Die Sportlerinnen und Sportler schnallen ihre ledernen Hüftgurte um und streichen sich sorgfältig das selbst gemischte Harz auf die Hände, bevor es ans Seil geht. Es ist eine der letzten Einheiten vor dem Heimturnier am Wochenende des 13. und 14. August.

Die gefiederten Nachbarn kommen beim Seilziehklub Waltenschwil-Kallern zu Besuch, während die Mitglieder ihr Training besprechen. Der Klub ist Selbstversorger: Auf der linken Seite des Dachs sind die Solarpanels zu sehen. Bild: Laura Koller

Seit bald drei Jahren trainieren sie am Bahnweg in Waltenschwil. «Wir haben die Anlage innert zwei Monaten selber gebaut», erzählt Thomas Emmenegger stolz, Trainer und Junioren-Leiter des Seilziehklubs. «Im Oktober 2019, bevor es kalt wurde, sind wir damit fertig geworden.» Denn ab Mitte Januar bis Ende Saison im September wird draussen gesportelt, bei gutem Wetter sogar auf der Wiese. Früher hätten sie in einem alten Schopf im Dorf geübt, aber der sollte abgerissen werden, deshalb musste eine neue Lösung her.

Händewaschen im Regenfass hinter dem Haus

Mit Unterstützung der Gemeinden Waltenschwil und Kallern sowie Geldern von Swisslos, konnte der Klub ein Stück Land mieten und darauf sein neues Trainingslokal bauen. «Die Räumlichkeiten haben keinen Wasser- oder Stromanschluss, es wäre zu aufwendig gewesen, die Leitungen weiter nach hinten zu ziehen», erklärt Emmenegger.

Deshalb montierten sie zwei Solarpanels auf das Dach und installierten eine Batterie, die damit aufgeladen wird. Er lacht: «Das reicht für die Lichter, damit wir im Winter nicht im Dunkeln trainieren müssen. Wir sind also Selbstversorger.» Und fürs Händewaschen gebe es ein Regenfass hinter dem Haus.

Innert zwei Monaten hat der Seilziehklub Waltenschwil sein neues Trainingslokal selber gebaut. Bild: Laura Koller

Für das jährlich stattfindende Heimturnier braucht es aber mehr Platz, als die insgesamt 16 aktiven Sportlerinnen und Sportler am Bahnweg zur Verfügung haben. Deshalb wird auf der Wiese hinter dem Schulhaus das Festareal aufgebaut. «Wir erwarten wie früher etwa 250 bis 300 Leute», erzählt der Klubpräsident Stefan Breitenstein.

Am Waltenschwiler Heimturnier geht es um die Schweizer Meisterschaft

Am Samstag, 13. August, ziehen die Junioren um den Schweizer Titel und es findet ein Plauschturnier statt, wofür sich Gruppen und Vereine auch am Wettkampftag noch anmelden können. Zudem gibt es einen Barbetrieb und Abendunterhaltung mit DJ Hitz, für die Festwirtschaft legen sich rund 50 Passiv-Mitglieder ins Zeug. Am Sonntag, 14. August, geht es in der Damen-520-kg- und Herren-580-kg-Kategorie sowie im Mixed-580-kg-Turnier um die Schweizer Meisterschaften. Favoriten sind die Teams aus Sins, Stans und Mosnang. «Wir vom Seilziehklub Waltenschwil-Kallern ziehen wie gewohnt im guten Mittelfeld», sagt Emmenegger voraus.

Mehr Informationen zum Heimturnier und dem Plauschturnier des Seilziehklubs Waltenschwil-Kallern unter www.szc-waka.ch.