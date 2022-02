Waltenschwil Hier gibt's nicht nur Motorenlärm und Pommes frites – das Restaurant Kartbahn bietet jetzt auch gehobenere Küche an Tamara Häfliger und Max Steinmann führen das Restaurant Kartbahn seit 2017. Für gehobenere Ansprüche ist ihre Beiz wohl den wenigsten bekannt. Das wollen sie nun ändern. Denn ihr neuer Koch zaubert beispielsweise Entrecôtes mit Kroketten auf die Teller, während die neue Weinkarte viele edle Tropfen zu bieten hat. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Koch Nazir Jawanshir, Kellnerin Rada Füglistaler und das Wirtepaar Tamara Häfliger und Max Steinmann (von links) leben in der «Kartbahn» ihre Leidenschaft für Gastronomie. Bild: Melanie Burgener

Ein schnelles Mittagessen zwischen den einzelnen Rennen – zum Duft des Menus mischt sich jener von frischem Diesel, und in den Ohren dröhnen die Motoren. Mit diesen Eindrücken verbinden wohl einige Gäste einen Besuch im Restaurant Kartbahn Wohlen – das eigentlich in Waltenschwil steht. Wer hingegen ein Lokal für ein gediegenes Nachtessen sucht, käme kaum als Erstes auf dieses Restaurant.

Denn aktuell gilt die Gastwirtschaft im Heuel noch als Geheimtipp. Nur die wenigsten Gäste wissen, dass man in der «Kartbahn» nicht nur Pommes frites und Bier bekommt, sondern eben auch jenes gediegene Nachtessen samt guter Flasche Wein. «Viele Leute, auch solche aus der Umgebung, wissen nicht einmal, dass es hier ein Restaurant gibt», sagt Max Steinmann. Seine Partnerin Tamara Häfliger fügt an: «Das soll sich nun ändern. Wir möchten bekannter und vor allem unabhängig von der Kartbahn als eigenständiges Restaurant wahrgenommen werden.»

Entrecôte mit Kroketten, eine neue Weinkarte und Brunch

Das Wirtepaar führt das Restaurant bereits seit 2017. Im Herbst des vergangenen Jahres haben sie ein neues Konzept aufgesetzt. «Vorher hat Max selbst gekocht, aber seit September haben wir Koch Nazir Jawanshir angestellt», beginnt Häfliger zu erzählen. «Nun gibt es auf unserer Speisekarte auch gehobenere Menus. So wie unseren aktuellen Monatshit Entrecôte mit Kroketten», sagt sie. Auch Filets an Morchelsauce und Cordon bleus sind auf der neuen Karte zu finden. Und in der kälteren Jahreszeit gibt es diverse Fondues wie ein chinoise, ein bourguignonne oder eines mit Käse. Entsprechend wurde auch das Weinangebot erweitert und Spezialangebote wie beispielsweise ein Frühstücksbuffet ins Leben gerufen.

Auch für all jene, die kein Zertifikat haben, sorgten Tamara Häfliger und Max Steinmann vor. Sie bauten kurzerhand einen gedeckten Anbau mit Tischen und Decken, damit auch diese Gäste geschützt essen und trinken können. Melanie Burgener Im Innern ist die «Kartbahn» hell und freundlich eingerichtet. Melanie Burgener Die Flipperkästen und Dartsautomaten laden zu geselligen Spieleabenden ein. Melanie Burgener Und für all jene Gäste, die sich für das Geschehen auf der Rennpiste interessieren, bieten die Fensterplätze einen optimalen Blick nach draussen. Melanie Burgener

Zum Edelrestaurant soll die «Kartbahn» dennoch nicht werden, ist den beiden wichtig. Das Restaurant soll ein Ort bleiben, an dem Gäste aus allen Gesellschaftsschichten gerne zusammenkommen. «Genau das ist es, was uns auch so gefällt. Hier kehren Büezer ein, die Senioren geniessen am Stammtisch ihren Kaffee und die Lastwagenchauffeure schätzen es, dass sie bei uns gratis duschen dürfen. Aber auch Geschäftsleute zählen zu unseren Gästen», fasst Häfliger zusammen.

Die flippige Wirtin mit dem kurzen, weiss-violett gefärbten Haar und den tätowierten Armen bleibt kurz beim Stammtisch stehen. Sie witzelt mit den Senioren, die an diesem Morgen hier ihren Kaffee geniessen. «Die Gastronomie ist meine Leidenschaft. Sie ist sowohl mein Beruf als auch mein Hobby. Ich bin gerne hier und unterhalte mich mit den Gästen. Und ich glaube, sie schätzen das auch», sagt Tamara Häfliger. «Gestern hatte ich seit langem wieder mal einen Tag frei und war ganz überfordert zu Hause», sagt sie und lacht herzlich.

Sie verliebte sich ins Restaurant – er brauchte etwas Überzeugung

Als das Paar vor fast sechs Jahren angefragt wurde, ob es das Restaurant bei der Kartbahn übernehmen wolle, war für Häfliger der Fall sofort klar. «Ich hatte vorher ein eigenes Café, einmal ein Restaurant zu führen war ein Traum für mich. Und ich habe mich schnell in dieses hier verliebt», sagt sie. Nur bei ihrem Partner habe es etwas Überzeugungsarbeit gebraucht. «Ich habe das Restaurant Kartbahn bereits 1997 während etwa fünf Jahren geführt. Während dieser Zeit hatte ich kaum Freitage und hab so viel gearbeitet, bis mir die Decke auf den Kopf gefallen ist», erinnert sich Max Steinmann.

Tamara Häfliger und Max Steinmann führen seit 2017 gemeinsam das Restaurant Kartbahn in Waltenschwil. Nun möchten sie mit ihrem neuen Konzept auch Leute für ein gehobeneres Essen anlocken. Bild: Melanie Burgener

Der gelernte Automechaniker zog sich damals einige Jahre zurück und arbeitete als Lastwagenchauffeur. Doch ganz konnte der in der Wohler Gastroszene Aufgewachsene dem Beruf nicht den Rücken kehren. «Etwas später hab ich das Restaurant in der Kunsteisbahn Wohlen übernommen und dann, als meine Mutter 2011 gestorben ist, das ‹Chly Paris›, das meine Eltern bis dahin geführt haben», zählt er auf.

Seine anfänglichen Zweifel kamen daher, dass er genau wusste, was es heisst, erneut ein Restaurant zu übernehmen. «Wir haben sieben Tage die Woche geöffnet. An Sommerwochenenden gehen bei uns 40 bis 50 Menus aus der Küche, und zwar an Tagen, an denen wenig läuft», sagt er. Mit einem Grinsen blickt er seine Partnerin an und sagt: «Da wurdest du schön ins kalte Wasser geworfen.»

Frühstücksbuffet, Dartsturnier und das Treffen der Microcars

Doch unterdessen sind die beiden ein eingespieltes Team und können sich auch auf ihre Angestellten verlassen. Tamara Häfliger hat sich an die anstrengenden Tage gewöhnt, und Max Steinmann lernte, Verantwortung und damit auch Belastung abzugeben. Da sie beide nicht nur die Leidenschaft zur Gastronomie, sondern auch zu schnellen Fahrzeugen und Motoren teilen, ist die Kartbahn für sie der perfekte Platz.

Das Restaurant Kartbahn Wohlen ist auch in der Region nicht vielen Leuten bekannt. Das soll sich mit dem neuen Konzept nun ändern. Melanie Burgener

Am 1. März beginnt auf der Kartbahn die neue Saison. In den kommenden Monaten stehen also wieder viele Rennen an. Doch Häfliger und Steinmann möchten auch Anlässe für all jene anbieten, die sich nicht für Karts interessieren. «Wir planen ein regelmässiges Frühstücksbuffet, und bald findet auch ein Dartsturnier bei uns statt», erzählt Häfliger. Worauf sie sich aber besonders freut: «In diesem Jahr ist das Treffen der Microcars zum ersten Mal bei uns.»

