Drei Kandidaten kandidieren in Waltenschwil für den Gemeinderat

Waltenschwil Heiss begehrter Gemeinderatssitz: Drei Fragen an die drei Kandidierenden Eine Frau und zwei Männer buhlen um den frei werdenden Gemeinderatssitz in Waltenschwil. Vizeammann Hans Rudolf Müller hat seinen Rücktritt per Ende Jahr eingereicht, die Ersatzwahl findet am 27. November statt. Die AZ hat den drei Neuen je drei Fragen gestellt. Nathalie Wolgensinger 15.11.2022, 05.00 Uhr

Zehn Jahre lang war Hans Rudolf Müller im Waltenschwiler Gemeinderat. Seit Februar 2020 ist er Vizeammann. Nun hat er seinen Rücktritt per Ende des Jahres eingereicht. Gemeinderätin Bettina Galbier Liechti stellt sich für sein Amt zur Verfügung.

Um den nun frei werdenden Gemeinderatssitz buhlen gleich drei Kandidierende. Die 44-jährige parteilose Unternehmerin Jolanda Hofmann tritt als einzige Frau an. Der 41-jährige Unternehmer Pascal Vontobel wird von der Mitte Waltenschwil/Büelisacker unterstützt. Zur Wahl tritt auch der 67-jährige Markus Vögeli an, der seit einem Jahr pensioniert ist.

Am 27. November findet die Wahl in den Gemeinderat statt. Die AZ hat den Kandidierenden drei Fragen zu ihrer Motivation und ihren Zielen gestellt.

Jolanda Hofmann, 44 Jahre, parteilos, Architektin

Was hat Sie motiviert zu kandidieren?

Jolanda Hofmann kandidiert als einzige Frau für den Waltenschwiler Gemeinderat. zvg

Die hohe Lebensqualität in unserer Gemeinde ist für mich von besonderem Wert. Diese ist nicht selbstverständlich und ihr muss Sorge getragen werden. Gerne möchte ich aktiv dazu beitragen und mitgestalten, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Aufgrund meines beruflichen Werdegangs und auch in unserem eigenen Unternehmen bin ich es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und gute Lösungen zu erarbeiten. Mit meinem Wissen und meiner Erfahrung als Architektin reizen mich die Aufgaben im frei werdenden Ressort ganz besonders. Ich bin überzeugt, dass ich mich mit meiner zuverlässigen, verantwortungsvollen Art konstruktiv im Gremium einbringen kann.

Waltenschwil ist in den vergangenen Jahren gewachsen, soll die Gemeinde weiter wachsen?

Die Bevölkerungszahl hat in den letzten 22 Jahren um 50 Prozent zugenommen und die vergangenen Jahre waren von grossen Bautätigkeiten geprägt. Ein gesundes Wachstum soll auch in Zukunft möglich sein, wenn auch sicher nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit. Daher ist die anstehende Revision der Bau- und Nutzungsordnung zukunftsweisend und wichtig. Darin kann eine vernünftige und qualitätsvolle Entwicklung des Dorfes ermöglicht und gesteuert werden – auch unter Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeit für das Gewerbe und somit zur Sicherung von bestehenden und künftigen Arbeitsplätzen im Dorf. Ganz nach dem Motto «Für die Region, aus der Region».

Welche Anliegen werden Sie im Rat vertreten?

Als besondere Herausforderung erachte ich die in den nächsten Jahren anstehenden Sanierungen und Erweiterungen von Schulhausbauten, Turnhalle und Gemeindehaus. Gerade dort werde ich mein Fachwissen einbringen, damit eine bedarfsgerechte Realisation langfristig gesichert ist. Als Unternehmerin sind für mich auch ausgeglichene Finanzen wichtig. Darum werde ich achtgeben, dass in allen Bereichen sorgsam mit Steuergeldern umgegangen wird.

Gerade bei Bauten und Anlagen können oft durch wenige Massnahmen Gelder eingespart werden, ohne dass es zu Qualitäts- und Leistungseinbussen kommt. Waltenschwil soll attraktiv, eigenständig und fortschrittlich bleiben, dafür setze ich mich ein.

Pascal Vontobel, 41 Jahre, Die Mitte, selbstständiger Unternehmer

Pascal Vontobel wird von der Mitte-Ortspartei portiert. zvg

Was hat Sie motiviert zu kandidieren?

Waltenschwil und Büelisacker liegen mir am Herzen. Seit 1983 durfte ich hier aufwachsen und miterleben, wie sich unser Dorf entwickelt hat. Ich möchte mich gerne aktiv einbringen, damit unser Dorf heute wie morgen ein interessanter und lebenswerter Ort für Jung und Alt bleibt.

Waltenschwil ist in den vergangenen Jahren gewachsen, soll die Gemeinde weiter wachsen?

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren grosse Bauphasen erlebt. Mit dem Verbleib verhältnismässig weniger Bauplätze gilt es, für die weiterhin erfolgreiche Zukunft eine neue Vision zu schaffen, ohne dabei unsere erfolgreichen Grundwerte aus den Augen zu verlieren. Ein Wandel von geringerem quantitativen hin zu verstärktem qualitativen Wachstum ist eine Zukunftsaufgabe für unser Dorf.

Voraussetzung dafür ist ein Gesamtkonzept, welches die Entwicklungsziele für die nächsten 10 bis 15 Jahre beschreibt. Daraus ergeben sich die Antworten, wo ein gezielter Erhalt und Ausbau der Dorfinfrastruktur lohnenswert und nachhaltig ist. Zusammen und im Austausch mit der Bevölkerung möchte ich diese Vision formen und in die Tat umsetzen.

Welche Anliegen werden Sie im Rat vertreten?

In erster Linie die Anliegen, die mir das Stimmvolk überträgt. Mir persönlich erscheint es wichtig, die aktive Diskussionskultur weiter zu fördern. Zudem werde ich mich dafür einsetzen, dass die lokale Versorgungsinfrastruktur erhalten bleibt und wo sinnvoll gefördert wird. Weiter ist es mir ein Anliegen, meine Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der digitalen Zusammenarbeit über die kommenden Jahre gewinnbringend für die Bevölkerung einzubringen.

Markus Vögeli, 67 Jahre, parteilos, im Ruhestand

Markus Vögeli ist Pensionär und möchte sich im Gemeinderat einbringen. zvg

Was hat Sie motiviert zu kandidieren?

Ich bin nun seit einem Jahr im Ruhestand. Davor standen Familie und berufliche Karriere im Vordergrund. Für ein politisches Amt stand die dafür notwendige Zeit nicht zur Verfügung, obwohl mich Politik immer interessiert hat. Nun habe ich die erforderliche Zeit dafür, die ich sehr gerne für dieses anspruchsvolle Amt zur Verfügung stelle.

Waltenschwil ist in den vergangenen Jahren gewachsen, soll die Gemeinde weiter wachsen?

Waltenschwil weist seit 2018 ein moderates Wachstum von durchschnittlich 1 Prozent pro Jahr auf. Solange das Wachstum in diesem Rahmen verläuft, spricht nicht viel gegen ein Wachstum. Die Gemeinde hat die dafür erforderlichen Massnahmen wie beispielsweise das Bereitstellen von Kapazitäten für die Schule bereits eingeleitet oder umgesetzt.

Welche Anliegen werden Sie im Rat vertreten?

Ich setzte mich für eine lokale Jugendpolitik, für Freizeitaktivitäten, musisch-kulturelle Tätigkeiten und Veranstaltungen und politische Partizipation ein. Zudem für eine angemessene kommunale Alterspolitik, für die Partizipation der älteren Bevölkerung, für die Vernetzung kommunaler Stellen und privater Organisationen sowie die Zusammenarbeit und Kooperation mit professionellen Organisationen.

Wir müssen die Finanzen im Griff haben und Investitionen massvoll planen, sodass uns ein finanzieller Handlungsspielraum für die nächste Generation bleibt.