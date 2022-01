Die alte Dorfkäserei in Waltenschwil ist versteigert worden

Waltenschwil Erst beim dritten Bieter klappte der Zuschlag definitiv – die alte Dorfkäserei ist versteigert Die ehemalige Waltenschwiler Käserei mit dem Wohnhaus entlang der Hauptstrasse kam am Donnerstag im Rahmen einer Nachlassversteigerung unter den Hammer. Das baufällige Objekt ergatterte sich ein Bieter für 313'000 Franken. Marc Ribolla 07.01.2022, 05.00 Uhr

Das Haus an der Bremgarterstrasse 11 in Waltenschwil wurde versteigert. Nathalie Wolgensinger (20.12.2021)

Das Wohnhaus und die ehemalige Käserei an der Bremgarterstrasse in Waltenschwil ist in einem schlechten Zustand, wie eine kürzliche Besichtigung zeigte. Die frühere Besitzerin des 461 Quadratmeter grossen Grundstücks ist 2020 verstorben, die Suche nach Erben verlief ergebnislos.