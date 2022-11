Der Trampolin-Club Waltenschwil feiert seinen 50. Geburtstag.

Waltenschwil Einst hielten alle Gründer Hans Brütsch für einen Spinner: Der Trampolin-Club feiert 50. Geburtstag – und wie! 1972 kannte man das Trampolin nur von waghalsigen Sprüngen aus dem Zirkus. Die Skepsis der Waltenschwiler Bevölkerung gegenüber der neuen Sportart war damals gross. Doch der damalige Schulpflegepräsident überzeugte sie alle. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Bild aus dem Vereinsarchiv: Gründer Hans Brütsch (Mitte) mit seinem Sohn Peter (links) und weiteren Waltenschwiler Jugendlichen. zvg

«Trampolinturnen! Sie werden sich fragen, was ist das wieder?» Mit diesen Worten wandten sich Caroline Bruggisser, Ruth Koch, Fritz Berger und Hans Brütsch im April 1972 in einem Flugblatt (siehe Bildergalerie) an die Waltenschwiler Bevölkerung. Es war der Start einer Erfolgsgeschichte, einer Geschichte, die bis heute andauert, wie der Besuch einer Trainingseinheit an diesem Abend beweist. Es ist die Geschichte des Trampolin-Clubs Waltenschwil.

Hier geht die Post ab: An drei Abenden pro Woche trainieren die Mitglieder des Trampolin-Clubs Waltenschwil. Pascal Bruhin

«Vor 50 Jahren wusste noch überhaupt niemand, was Trampolinspringen ist», erinnert sich Peter Brütsch. Er ist der Sohn des 2014 verstorbenen Gründers und späteren Ehrenpräsidenten Hans Brütsch. «Die meisten im Dorf haben meinen Vater damals für einen Spinner gehalten», fügt er schmunzelnd an. Auf dem Nachhauseweg von seiner Stadtzürcher Arbeitsstelle habe Hans Brütsch bei der Turnhalle Aussersihl eines Abends im Vorbeifahren Turner gesehen, die sich an einem neuartigen Gerät versuchten. «Er hielt an, ging in die Halle, und was er sah, das hat ihn völlig fasziniert», erinnert sich der Peter Brütsch an die Erzählungen seines Vaters.

Gründervater finanzierte das erste Trampolin

Ohne die vier Gründungsmitglieder Caroline Bruggisser, Ruth Koch, Fritz Berger und Hans Brütsch gäbe es den Trampolin-Club heute nicht. zvg

So fing alles an. Der damalige Schulpflegepräsident, 42, war sich sicher, das ist genau das Richtige für die Waltenschwiler Jugend. «Wenn er etwas gemacht hat, hat er es mit Leib und Seele gemacht», sagt Sohn Peter. Mit einem Besuch im Berner Trampolinverein, einer der ersten der Schweiz, überzeugte Hans Brütsch seine Mitinitianten, alles junge Lehrpersonen, vom unbekannten Sportgerät. «Da ist der Virus entstanden», so Peter Brütsch. Und der Trampolin-Club Waltenschwil (TCW) war geboren. Und er fand schnell Anklang in der Freiämter Gemeinde.

Für 4000 Franken – damals schon sehr viel Geld – erwarb Hans Brütsch das erste Trampolin für den Verein. «Es war eigentlich ein kluger Schachzug von ihm», hält Peter Brütsch fest. Er und seine beiden Brüder – zwölf, elf und acht Jahre alt – waren die ersten aktiven Turner des neuen Vereins. Und, begeistert, wie sie waren, überzeugten sie schnell auch ihre Klassenkameraden vom Trampolinturnen. Und diese dann ihre Geschwister.

Hans Brütsch (hinten am Trampolin) wusste schnell die Waltenschwiler Jugend vom neuen Sport zu begeistern. zvg

«Wir sind heute noch ein typischer Dorfverein», sagt Eliane Bigler, seit diesem Februar Präsidentin des Vereins. Und das, obwohl längst nicht mehr nur noch Waltenschwiler im Verein aktiv sind. Im Fokus steht vor allem die Jugendsportförderung. Auch Bigler kam 1997 als Zwölfjährige durch ihre ältere Schwester in den Trampolin-Club. «Irgendwie bin ich hängen geblieben», meint sie schmunzelnd. Im Gegensatz zur Schwester, die bald wieder aufhörte. «Der Verein war schon immer Teil von mir», meint Bigler nur schulterzuckend. «Ich kenne es gar nicht anders.»

Spass steht im Vordergrund – aber Sporterfolge gibt es auch zu verbuchen

Ihre ersten Sprünge absolvierte sie unter Hans Brütsch himself. «Er war ein sehr strenger, aber gerechter Trainer», erinnert sie sich. Am Trampolinspringen fasziniere Bigler einerseits die Kombination von Ästhetik und Akrobatik und die Vielfältigkeit, mit der man seinen eigenen Körper an diesem Gerät trainieren könne. Andererseits sei auch die Gemeinschaft im Verein einzigartig: «Es herrscht ein riesiger Zusammenhalt, von den Kleinsten bis zu den Grössten», freut sie sich.

Eliane Bigler, Präsidentin des Trampolin-Clubs Waltenschwil, und Peter Brütsch, Sohn des Gründers Hans Brütsch, halten dessen Lebenswerk aufrecht. Pascal Bruhin

«Der Spass muss da sein, bei den Turnern wie auch den Leitern», hält Bigler denn auch fest. Und obwohl im TCW ebendieser im Vordergrund steht, hat er auch sportlich Erfolge zu verbuchen. Turnerin Tamara Rey etwa hat schon mehrere Male den Schweizer-Meister-Titel im Einzelwettkampf der obersten Kategorie, dem Open, geholt. Noch heute ist sie als Freimitglied und Kampfrichterin im Verein aktiv. Nicht nur im Einzelsport, sondern auch im Vereinsturnen, dem Breitensportwettbewerb, ist der TCW aktiv. Dort belegte er unter anderem beim Eidgenössischen Turnfest 2019 den achten Platz von 88 Teilnehmenden.

Waghalsige Sprünge bis knapp unter die Hallendecke: Der Trampolin-Club Waltenschwil kann auch sportlich Erfolge feiern. Pascal Bruhin

Dass sich die Randsportart in Waltenschwil so grosser Beliebtheit erfreut, kommt nicht von ungefähr. In den 2000er-Jahren ging es dann richtig los. «Den Boom der Gartentrampoline hat man deutlich gemerkt. Die Warteliste wurde immer länger.» Und der hält – zwar nicht mehr ganz so intensiv – bis heute an. Es habe zwar in den 50 Jahren auch schon einmal Zeiten gegeben, in denen es weniger gut lief, aber: «Es gab immer die paar guten Seelen, die angefressen waren und es weiter gezogen haben», so Bigler.

Von klein bis gross: Ab der ersten Primarschulklasse kann man beim Trampolin-Club Waltenschwil mitmachen. Pascal Bruhin

Nachwuchs aus den eigenen Reihen als Erfolgsrezept

Die «Zauberformel» des TCW sei denn auch, möglichst Leitende aus den eigenen Reihen nachzuziehen. «Wir vergeben schon früh einzelnen Turnern ein kleines Ämtli, damit das Verantwortungsgefühl und die Verbundenheit wachsen», erläutert Bigler. Und wenn sie dann später mal Leiter sind, versucht man, ihre Trainingseinsätze möglichst flexibel zu gestalten, damit sie Vereinstätigkeit und Privatleben unter einen Hut bringen können. Das sei das A und O. Denn: «Viele Vereine scheitern an den mangelnden Leitern», weiss die Architektin und junge Zweifachmutter.

36 Mitglieder hat der Trampolin-Club Waltenschwil derzeit. Sein Erfolgsrezept ist es, Leiter aus den eigenen Reihen nachzuziehen, wie Präsidentin Eliane Bigler (hinten, Dritte von rechts) erläutert. Pascal Bruhin

Und es scheint, als würde der TCW alles richtig machen, um auch die nächsten 50 Jahre bravourös zu meistern. Was wohl Gründervater Hans Brütsch – bis 2010 war er selbst Präsident – von oben herab denken würde, wenn er sähe, wie sein Lebenswerk seinen Tod überdauert? «Ich denke, er würde sich wundern, zu welchen Hightech-Geräten die Trampoline heutzutage geworden sind», sagt sein Sohn Peter schmunzelnd, um dann nach einem Moment nachdenklich anzufügen: «Und ich glaube, er wäre sehr stolz auf uns alle.»

Weitere Bilder aus dem Vereinsarchiv:

Mit diesem Flugblatt fing 1972 alles an: Caroline Bruggisser, Ruth Koch, Fritz Berger und Hans Brütsch suchten Mitglieder für ihren neuen Verein. zvg Erste aktive Turner im Verein wurden Hans Brütschs Söhne. Hier sieht man den Gründervater (Mitte) mit Sohn Peter (links). zvg Hans Brütsch (hinten am Trampolin) wusste die Waltenschwiler Jugend schnell von der neuen Sportart zu überzeugen. zvg «Artisten auf dem federnden Tuch»: Bald wurde auch die Lokalpresse auf den Trampolin-Club Waltenschwil aufmerksam. zvg Obwohl der Spass immer im Vordergrund stand und steht, konnte und kann der Trampolin-Club Waltenschwil auch Sporterfolge vorweisen. zvg Im Verlauf der Jahrzehnte haben sich natürlich auch die Tenues dem jeweiligen Modetrend angepasst. Sei es nun lila ... zvg ... blau-weiss ... zvg ... oder ganz bunt. zvg 2006 wurde Tamara Rey vom Trampolin-Club Waltenschwil anlässlich der Schweizer Meisterschaft geehrt. zvg Tamara Rey ist die erfolgreichste Einzelturnerin des TCW. Hier anlässlich der Ehrung an der Schweizer Meisterschaft 2007. zvg Am Eidgenössischen Turnfest 2007 holte sich Tamara Rey die Goldmedaille im Einzel. zvg An der Schweizer Meisterschaft 2008 wurde Tamara Rey geehrt. zvg An der Schweizer Meisterschaft 2008 wurde Tamara Rey geehrt. zvg Tamara Rey bei der Teilnahme an der Schweizer Meisterschaft 2011. Noch heute ist sie als Freimitglied und Kampfrichterin im Verein aktiv. zvg Die aktuellen Aktiven des Trampolin-Clubs Waltenschwil anlässlich der Clubmeisterschaft 2022. zvg Spass und Zusammenhalt stehen auch im Jubiläumsjahr im Fokus. zvg Gefeiert wurde das Jubiläum mit einem Ausflug in eine Trampolinhalle. zvg Das Team des Trampolin-Clubs Waltenschwil begeisterte auch am kantonalen Turnfest in Wettingen 2022. zvg All dies möglich gemacht hat Gründervater Hans Brütsch (hier ein Bild von 2004), der bis vier Jahre vor seinem Tod 2014 Präsident des Trampolin-Clubs Waltenschwil war. zvg

