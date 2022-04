Waltenschwil: Die Eierufleset machte Kinder und Osterhasen happy

Waltenschwil Eierufleset sorgte für glückliche Gesichter: Stock oder Adlerauge, was half am besten bei der Suche nach den Ostereiern? Nach zwei Jahren Pandemiepause konnte der Natur- und Vogelschutzverein Waltenschwil am Ostermontag wieder zur grossen Ostereisuche einladen. Kleine und grosse Suchende folgten der Einladung mit Begeisterung. Es galt, 2200 versteckte Eier zu finden. Verena Schmidtke 18.04.2022, 14.23 Uhr

Eline, Aline, Finn, Mick und Colin (von links) waren erfolgreich bei der Eiersuche in Waltenschwil. Verena Schmidtke

Osterhas‘, Osterhas‘ schallt es durch das Waldgebiet am Tierpark Waltenschwil. Aufgeregt drängen sich Kinder an dem Zaun des Wildgeheges. Dort weilt am Ostermontag nicht nur das Wild, sondern auch der Osterhase. Ein wenig entfernt hoppelte er immer wieder durch das Gelände. Bevor er höchstpersönlich Eier an die Besuchenden verschenkte, galt es, zuerst selber zu suchen.