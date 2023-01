Eine Führung über den Freiämter Sagenweg

Waltenschwil Die Sagen werden so erzählt, wie sie im 19. Jahrhundert aufgeschrieben worden sind In einer Woche findet auf dem Waltenschwiler Sagenweg eine Winter-Führung statt. Unterwegs gibt es Lebensumstände und Winterphänomene zu hören, wie sie unter anderem die Mönche von Muri vor langer Zeit festgehalten haben. 14.01.2023, 05.00 Uhr

Sagenweg Waltenschwil – eiskalte Geschichten. Bild: der Eichmann. zvg

Dass der Sagenweg auch im Winter fasziniert, möchten die Verantwortlichen der Attraktion mit ihrer kommenden Veranstaltung vom Sonntag, 22. Januar, zeigen. Auf seiner Führung bringt Peter Hägler aus Muri den Besucherinnen und Besuchern die Lebensumstände und Winterphänomene näher, wie sie unter anderem die Mönche von Muri vor Jahrhunderten erlebt und festgehalten haben.

Eingestreut in diese Winterbilder werden vier Freiämter Sagen erzählt, so wie sie im 19. Jahrhundert aufgeschrieben wurden. «In der Winterzeit wirken die kunstvoll gestalteten Skulpturen am Sagenweg ganz besonders intensiv, sind sie doch harmonisch in die Natur eingebettet», kündigen die Veranstaltenden an.

Der Kälte können die Besuchenden zum Schluss mit heissem Punsch und Gebäck am wärmenden Feuer trotzen. Treffpunkt der Führung ist bei der Waldhütte beim Tierpark Waltenschwil. Um 15 Uhr geht's los und dauert etwa anderthalb Stunden. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte in den Hexentopf. (az)