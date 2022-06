Freiamt: Der rote Wyssenbacher und die zwölfte Jungfrau

Waltenschwil Der rote Wyssenbacher und die zwölfte Jungfrau treffen sich auf dem Freiämter Sagenweg Sagen- und Krimifans aufgepasst! Auf dem Sagenweg in Waltenschwil werden die Sagengestalten beinahe real. Diesmal erzählt Führerin Irene Briner aber nicht nur die Sage des roten Wyssenbachers. Zusätzlich liest auch Roland Näf aus seinem dadurch inspirierten allerersten Krimi «Die zwölfte Jungfrau» vor. 14.06.2022, 14.17 Uhr

Die Sage des roten Wyssenbachers ist wohl die grausigste, die im Sagenweg thematisiert wurde. Andrea Weibel

Noch heute, wenn der Wind nach Nordosten bläst, so sagt man, hört man den roten Wyssenbacher durch die Wälder des Freiamts galoppieren. So auch am Mittwoch, 15. Juni, 19 Uhr. Dann nämlich kehrt der rote Wyssenbacher gleich doppelt ins Freiamt zurück.