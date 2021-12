Die ehemalige Käserei in Waltenschwil wird versteigert

Waltenschwil Die alte Käserei wird versteigert: «Das ist kein Schnäppchen, auch wenn es danach aussieht» Die ehemalige Käserei in Waltenschwil kommt am 6. Januar unter den Hammer. Die Liegenschaft entlang der Hauptstrasse versprüht den Charme des letzten Jahrhunderts. Wer das Haus ersteigert, der bekommt auch einige Knacknüsse mitgeliefert. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Es ist augenfällig: In die Sanierung der Liegenschaft müsste man einiges an Geld investieren. Nathalie Wolgensinger

Ein Haus mit Gartenanlage, 461 Quadratmeter, an der Bremgarterstrasse 11 in Waltenschwil für 237'500 Franken. Das hört sich nach einem Schnäppchen an. Die Liegenschaft kommt am Donnerstag, 6. Januar, im Restaurant Rössli in Wohlen unter den Hammer. Wer das Haus ersteigern möchte, der muss nicht nur 10'000 Franken in bar mitbringen, sondern auch ein Zahlungsversprechen einer Schweizer Bank.

Die öffentliche Grundstückversteigerung wird nicht wie üblich vom Betreibungsamt organisiert und durchgeführt. Es ist der Wohler Notar Reto Erdin, der zur Steigerung einlädt. Und das hat seinen guten Grund. Er erzählt: «Die Eigentümerin ist gestorben, sie war alleinstehend. Bis anhin fanden wir keine gesetzlichen Erben. Wir sind immer noch auf der Suche.»

Ein Blick in die Räume der ehemaligen Käserei im Erdgeschoss der Liegenschaft. Nathalie Wolgensinger

In einem solchen Fall kann ein Notar als Verwalter des Nachlasses einer verstorbenen Person eingesetzt werden. Nun hat Erdin die Aufgabe übernommen, das Haus zu veräussern. Und das dürfte eine Knacknuss werden, wie er auf einem Rundgang durch das Haus verdeutlicht.

Die Küche ist erstaunlich geräumig

Im Erdgeschoss befindet sich die ehemalige Käserei. Die Produktionsmaschinen sind zwar weg, der Geruch ist aber noch da. Das dürfte wohl das kleinste Problem eines künftigen Besitzers der Liegenschaft sein. Erdin zeigt auf die Kühlzelle, in der die Milch und der Käse aufbewahrt wurden. Er erklärt: «Da drin hat es Kältemittel, FCKW genannt, das als Sondermüll entsorgt werden muss.»

Nicht eben einladend: das Badezimmer. Nathalie Wolgensinger

Vom Vorplatz der ehemaligen Käserei führt ein steiles und enges Treppenhaus zur Wohnung hinauf. Gleich vis-à-vis dem Eingang befindet sich das Badezimmer. Es verfügt zwar über alles, was man zur Körperhygiene braucht, bedarf aber zumindest einer gründlichen Reinigung.

Die Zeiten, als hier noch mit Holz gefeuert wurde, sind längst vorbei. Nathalie Wolgensinger

Dreht man sich nach links, gelangt man in einen langen Gang, von dem es links in die Küche geht. Diese ist erstaunlich gross. Bestimmt haben die Angestellten der Käserei ihr Znüni dort eingenommen. Ein alter Herd, ein Backofen und ein uralter Geschirrspüler erinnern daran, dass wohl einst eine Familie in der Wohnung lebte.

Gegenüber der Küche befinden sich die beiden Schlafzimmer. Sie sind mit Tapeten in Blumenmuster ausgestattet und versprühen einen ganz besonderen Charme. Die Deckenlampen sind aus Stoff und lassen die Herzen der Sammler ganz sicher höher schlagen.

Die verwaiste Ofenbank und ganz viel Sondermüll

Im Wohnzimmer steht eine Ofenbank, die zum Aufwärmen einlädt. Erdin winkt ab: «Ich weiss nicht, ob das Ding noch funktioniert. Es macht jedenfalls nicht den Eindruck, dass damit in letzter Zeit geheizt wurde.»

Tapeten mit feinem Blumenmuster: Die beiden Schlafzimmer gäben eine gute Kulisse für einen alten Film her. Nathalie Wolgensinger

Von der Küche her führt eine steile Treppe hinauf zum Estrich. Dieser wurde in den vergangenen Wochen von Mardern in Beschlag genommen, die Tiere haben (Kot-)Spuren hinterlassen.

Wären die Ziegel nicht, könnte man direkt in den sonnigen Winterhimmel schauen. Erdin kommentiert: «Als es kürzlich regnete, bildeten sich Wasserlachen auf dem Boden. Das Dach ist wohl an mehreren Stellen undicht.» Im Keller sieht es nicht viel besser aus. Die Mauern sind feucht, was darauf schliessen lässt, dass auch hier umfangreiche Sanierungsmassnahmen notwendig werden.

Auf dem Dachboden befinden sich zwei Zimmer, die früher wohl von Angestellten der Käserei bewohnt wurden. Nathalie Wolgensinger

Im Keller steht das nächste Sorgenkind: der Tank der Ölheizung. Auch den muss der künftige Besitzer gesondert entsorgen lassen. Dasselbe gilt für die Garage vor dem Haus, die aus Eternit ist. Diese Materialien gehören in den Sondermüll.

Auf dem zugigen Dachboden finden sich zwei weitere Zimmer. Diese wurden früher wohl den Angestellten der Käserei zur Verfügung gestellt. Heute möchte man hier oben keine Nacht mehr verbringen. Auf dem Weg zurück zur Treppe zeigt Erdin auf den Sicherungskasten: «Der muss separat entsorgt werden, da drin hat es Asbest.»

Es braucht nicht nur Idealismus, sondern auch ein grosses Portemonnaie

Es geht zurück in den Eingangsbereich der Wohnung. Erdin öffnet die Türe zur Terrasse. Auf dem grossen Balkon prüft eine junge Frau, die ihren Vater mit zum Besichtigungstermin genommen hat, die Qualität der Wände. Erdin kommentiert: «Da lösen sich ganze Steinbrocken, wenn man mit dem Hammer draufschlagen würde.»

Verwittert und mit schönen Details ausgestattet: das Fenster zum Bad. Nathalie Wolgensinger

Die junge Frau lässt sich davon nicht abschrecken. Sie interessiert sich für den Verlauf der Grundstücksgrenze. Denn die Nachbarn haben ein Näherbaurecht. Das bedeutet, dass man sich unter Umständen recht nahe kommen könnte. Aber auch das bereitet ihr offenbar keine Sorgen, sie kommentiert: «Wir dürften ja dann auch näher an die Nachbarn bauen.»

Dies wiederum ist nicht so sicher. Die Liegenschaft befindet sich in der Kernzone und steht unter Ortsbildschutz. Das bedeutet, dass man das Haus zwar abreissen könnte. Aber ein Neubau wird so einfach nicht realisierbar, er müsste in derselben Grösse sein und dürfte das Ortsbild nicht wesentlich verändern.

Gute alte Zeiten, als Conny Kissling noch zu den Stars der Schweizer Ski-Nati gehörte. Nathalie Wolgensinger

Erdin erzählt, dass er schon einige Interessenten hatte, die bereit waren, Geld in die Liegenschaft zu investieren. Das Vorhaben scheiterte jeweils an den Geldgebern, den Banken. Diese sahen den finanziellen Aufwand in keinem Verhältnis und lehnten eine Finanzierung ab.

Die künftigen Besitzer brauchen also nebst einer grossen Portion Idealismus auch ein grosses Portemonnaie. Denn das Haus ist ausserdem noch mit einer Hypothek belastet, die der Käufer übernehmen muss. Und so stellt Erdin denn trocken fest: «Das Haus ist alles andere als ein Schnäppchen.»

