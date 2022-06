Waltenschwil: Trio ruft Ortspartei der SVP wieder ins Leben

Waltenschwil Comeback nach 13 Jahren: Dieses Trio ruft die SVP-Ortspartei in Gallatis Heimat wieder ins Leben Seit 2009 ist die Ortspartei der SVP Waltenschwil auf Eis gelegt. Nun soll sie wieder aktiviert werden. Mit einem jüngeren Team. Benjamin Brander, Vivienne Huber und Michel Schlatter sind die Köpfe hinter dem Vorhaben. Sie verraten, weshalb sie sich engagieren wollen. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Der Interimsvorstand der neuen SVP Waltenschwil mit Michel Schlatter, Vivienne Huber und Benjamin Brander (von links). Marc Ribolla

Die Jüngste hat den ersten Schritt gemacht und das Comeback der SVP Waltenschwil ins Rollen gebracht. «Unsere Bezirksparteipräsidentin Nicole Müller-Boder ermunterte mich, hier wieder eine Ortspartei auf die Beine zu stellen», sagt die 20-jährige Waltenschwilerin Vivienne Huber. Die gelernte medizinische Praxisassistentin ist seit einiger Zeit im Vorstand der SVP Bezirk Muri und in der Parteileitung der Jungen SVP des Kantons Aargau.

Die Waltenschwiler SVP gibt es auf dem Papier schon seit 45 Jahren, doch seit 2009 ist sie stillgelegt. Huber kontaktierte den ehemaligen SVP-Grossrat und Unternehmer Benjamin Brander, der seit rund fünf Jahren im Dorf wohnt. «Ich fand es ebenfalls schade, dass die Ortspartei eingeschlafen ist, und wollte mich engagieren», erzählt der 39-Jährige. Als Dritten im Bunde für die Neugründung fanden sie Michel Schlatter. Mit seinen 29 Jahren gehört der IT-Fachmann ebenfalls zur jungen Garde.

«Wir möchten die Partei attraktiver machen für Jüngere»

Irgendwie sei damals vor rund 13 Jahren alles ein wenig versandet, auch durch eine gewisse Überalterung, erklärt Brander. Nun möchte das Trio die SVP als verjüngtes Team wieder reaktivieren. «Natürlich treten wir für die bekannten Kernthemen der SVP ein und wollen deren Werte stärken. Wir möchten die Partei aber auch attraktiver für Junge machen», sagt Huber.

Michel Schlatter bringt Beispiele dazu ein. «Der Steuerfuss sollte in Waltenschwil sicher nicht ansteigen. Oder das Gewerbe und die Industrie sollten sich entwickeln können», meint Schlatter. Gemessen am Wähleranteil, ist die SVP schon jetzt mit rund 33 Prozent (Grossratswahlen 2020) die mit Abstand grösste Partei im Dorf. Ein Wert, der seit über zehn Jahren fast konstant ist.

Sie wollen sich in der Gemeinde konstruktiv einbringen

Weshalb ist nun also eine eigene Ortspartei nötig? Brander erklärt: «Grundsätzlich läuft es nicht so schlecht in Waltenschwil. Wir möchten uns aber engagieren und konstruktiv einbringen.» Auf Gemeindeebene gehe es vor allem um Sachpolitik und die Suche nach Personen für politische Ämter, «wo wir unseren Beitrag leisten wollen». Fernziel sei es, in sechs bis acht Jahren Sitze in Kommissionen oder im Gemeinderat anzustreben.

Die bisherigen Reaktionen im Dorf auf die Neulancierung der SVP seien durchwegs positiv gewesen, so Brander. Als erster Präsident der neuen SVP Waltenschwil ist er selbst vorgesehen. Von ihren Vorgängern konnten seine beiden Mitinitiierenden und er gewisse alte Unterlagen übernehmen sowie ein kleines Restkapital.

Die erste GV ist im September geplant, als Gäste referieren SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati und SVP-Kantonalpräsident Andreas Glarner. Für den heutigen Wohler Gallati ist es ein Heimspiel, da er in Waltenschwil aufgewachsen ist.

