Waltenschwil 34 Jahre beim selben Arbeitgeber und kein Tag war wie der andere: Hugo Gürber hat am Freitag seinen «Letzten» im Bauamt Seit 1988 arbeitet Hugo Gürber als Bauamtsmitarbeiter in Waltenschwil. Ende Monat geht er in die Pension. Er blickt zurück auf 34 schöne und bereichernde Jahre in seinem Heimatdorf, in dem sich so vieles verändert hat. Nathalie Wolgensinger 22.12.2022, 05.00 Uhr

Noch bis Ende Woche ist der 62-jährige Hugo Gürber im Werkhof anzutreffen, nachher geniesst er seine Pension. Mathias Förster

1988 gewinnt Céline Dion in Dublin mit «Ne partez pas sans moi» den Eurovision Song Contest für die Schweiz, in der DDR ist Erich Honecker Staatsratsvorsitzender und das benachbarte Westberlin wird zur Kulturhauptstadt Europas ernannt. Im selben Jahr finden in Seoul die Olympischen Sommerspiele und in Calgary die Winterspiele statt. Und in Waltenschwil tritt Hugo Gürber seine neue Arbeitsstelle als Werkhofmitarbeiter an.

Der damals 26-Jährige arbeitete zuvor in verschiedenen Firmen. Er erzählt: «Ich habe nach der Schule die Ausbildung zum Landwirt begonnen, als mein Vater unerwartet starb, brach ich sie ab.»

Wie in der Landwirtschaft üblich, übernahm sein älterer Bruder den Hof in Waltenschwil. Hugo Gürber half unter anderem auf einem Geflügelbetrieb aus und packte im Forst an. Als die Stelle beim Waltenschwiler Bauamt ausgeschrieben wurde, bewarb er sich dafür.

«Früher kannte ich praktisch alle beim Namen»

An seine ersten Wochen kann er sich nicht mehr genau erinnern. Eines weiss er aber genau: Im Winter war es kalt und zugig im alten Werkhof am Grottenweg. Das Holzgebäude diente bis 2018 als Garage, Werkstatt und Arbeitsplatz der Bauamtsangestellten. Seit vier Jahren ist das Team des Werkhofes gemeinsam mit der Feuerwehr im modernen Neubau an der Weissenbachstrasse untergebracht.

Einer der Arbeitsorte von Hugo Gürber ist die Werkstatt. Hier schleift er die Zähne der Kettensäge. Mathias Förster

Hier befindet sich auch die Sammelstelle für Glas, Karton, Bauschutt und Plastik, die der 62-Jährige betreut. Er windet den Waltenschwilerinnen und Waltenschwilern ein Kränzchen:

«Es gibt nur wenige, die falsch entsorgen oder sich nicht an die Vorschriften halten.»

Das vorbildliche Verhalten der Dorfgemeinschaft freut ihn. Die meisten, die beim Besuch der AZ ihren Abfall zum Werkhof bringen, grüssen Gürber. Er sagt: «Früher kannte ich praktisch alle beim Namen. Das ist heute nicht mehr so.» Dennoch nimmt er sich gerne Zeit für einen Schwatz. Er kommentiert: «Das sollte doch trotz allem noch drinliegen.»

Gräber ausheben, Salz streuen und immer wieder Rasen schneiden

Seit 34 Jahren schneidet Gürber den Rasen des Fussballplatzes, streut im Winter frühmorgens Salz auf die Strassen, wischt Blätter, überprüft die Hydranten oder schleift die Zähne der Kettensäge. Obwohl sich vieles bei seiner Arbeit wiederholt, ist sie ihm noch lange nicht verleidet. Er sagt: «Mir gefällt die Abwechslung, jeder Tag ist wieder anders.»

Ganz besondere Freude bereitete ihm die farbige Blumenwiese auf dem Friedhof, die er säte. Gürber und seine Arbeitskollegen sind für das Ausheben der Gräber auf dem Friedhof zuständig. Er erzählt: «Erdbestattungen sind je länger, desto weniger gefragt, wir haben deutlich mehr Urnenbestattungen.»

Wie sehr sich die Zeiten veränderten, zeigt sich am Beispiel Jugendfest. Er erzählt: «Früher stellten wir Kletterbäume für die Kinder auf. Wer es ganz nach oben schaffte, konnte sich ein Geschenk ergattern.» Diese Kletterbäume wurden mittlerweile wegen der Unfallgefahr abgeschafft. Er fügt an: «Jede Generation macht es auf ihre Art. Heute macht man es so und morgen wieder anders.»

In der Garage wartet der Oldtimer-Traktor

Beim Jugendfest im kommenden Jahr wird Gürber für einmal keine Festbänke aufstellen. Am Freitag, 23. Dezember, hat er seinen letzten Arbeitstag. Gefeiert wird der neue Lebensabschnitt gemeinsam mit seinem Team und dem Gemeinderat mit einem Mittagessen.

Vieles hat sich verändert, die Freude an der Arbeit aber ist für Hugo Gürber unverändert geblieben. Mathias Förster

Pläne für den Ruhestand hat der Single bereits gemacht. Da steht an erster Stelle sein Oldtimer-Traktor, den er vermehrt ausfahren will. Auf diese Ausfahrten in die nähere Umgebung freut er sich sehr, weil er dabei immer wieder Neues entdeckt.

Dann will er aber auch seine Fähigkeiten als Schütze verbessern und vom Sturmgewehr 57 auf den Karabiner umsteigen. Und da ist noch sein kleiner Partyservice, den er auflöst. Er erzählt: «Im Laufe der Jahre hat sich so einiges an Geschirr und Pfannen angesammelt, das will ich loswerden.» Auch wenn er sich von diesen Waren trennt, auf seine tatkräftige Mithilfe müssen Turnverein und Musikgesellschaft auch künftig nicht verzichten, versichert er.