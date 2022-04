«Sälberernte» – das Feld, auf dem das Gärtnern nur Spass macht

Wallenschwil/Beinwil Weder giessen noch jäten: Hier müssen Gärtnerinnen und Gärtner nichts als ernten und geniessen Das Merenschwander Paar Astrid Elsässer und Markus Wolfisberg möchte den Leuten wieder zeigen, wie viel Freude im Gemüse aus dem eigenen Garten steckt. Mit «Sälberernte» haben sie einen Garten mit 35 Gemüsesorten im Weiler Wallenschwil angelegt. Wer dort eine Parzelle mietet, muss nur ernten und geniessen. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Astrid Elsässer und Markus Wolfisberg auf ihrem Gemüsefeld. Sie betreiben mit «Sälberernte» einen Selbsterntegarten mit 35 Gemüsesorten in Wallenschwil. Severin Bigler

Idyllisch am Waldrand direkt neben dem Freiämterweg in Wallenschwil liegt ein grosses Stück Land. In langen Bahnen sind Beete angelegt, durch Graswege abgetrennt. Jedes Beete ist mit einem Schildchen beschriftet, damit schon jetzt ersichtlich ist, was dort bald spriessen wird. Dem Feld sieht man nicht an, dass dahinter eine ganz spezielle Idee steckt.

Hier entsteht das Projekt «Sälberernte» von Astrid Elsässer und Markus Wolfisberg. «Bei uns können die Leute sich das Schöne am Gärtnern rauspicken, nämlich das Ernten und Geniessen», sagt Wolfisberg, der gelernte Baumschulist mit eigener Werbefirma. Und:

«Wir übernehmen das Jäten, Wässern, Säen, Pflanzen, die Kompostzufuhr und alles andere.»

Astrid Elsässer arbeitet auf dem Gemüsefeld. Severin Bigler

Seinem verstorbenen Vater Franz Wolfisberg gehörte die Baumschule, die zuvor auf diesem Land im Beinwiler Weiler Wallenschwil zu finden gewesen ist. Die Gebäude auf dem Hügel stehen noch, der Grossteil der Bäumchen hingegen nicht.

Das Team besteht aus Menschen, Ziegen, Enten, Schweinen und Bienen

Elsässer, die ehemalige Wohler Grüne-Einwohnerrätin, führt aus: «2018 haben wir uns entschieden, die Baumschule zu übernehmen. Eine klassische Baumschule wollten wir jedoch nie.» Zwei, drei Jahre lang haben sie den Baumbestand nach und nach verkauft oder anders verwertet. Dann hatten sie die Idee.

Im vergangenen Herbst kündigte die gelernte Gemüsegärtnerin aus dem Zurzibiet, die ein Studium im Obst-, Wein- und Gartenbau absolviert hat, ihren Job im Management. Jetzt ist sie zu 50 Prozent Gärtnerin im Projekt «Sälberernte».

Die drei Laufenten Maximilian, Frau Waas und die Gräfin sorgen dafür, dass das Feld von Schnecken frei bleibt. Severin Bigler

Den Job teilt sie sich nicht nur mit einer Praktikantin, sondern auch mit drei Laufenten, die sich um die Schnecken kümmern, und drei Ziegen, die die Enten und den Garten selbst vor Vögeln beschützen sollen. Ausserdem sind Irma und Erna, zwei riesige Turopolje-Schweine, dafür zuständig, dass der Boden locker und frei von Wurzelunkraut bleibt. Mit den Bestäuberinnen, den hauseigenen Bienen, ist das Team dann komplett.

Die Zwergziegen Luisa (links) und Tom sowie Max, der auf dem Bild fehlt, sollen die Enten und die Beete vor Vögeln beschützen. Im Moment nehmen sie die Arbeit aber scheinbar noch nicht so ernst, sagt Astrid Elsässer lachend. Severin Bigler

Ein Biozertifikat wäre stark untertrieben

Aber was ist denn nun «Sälberernte»? Elsässer erklärt: «Bei uns kann man für ein halbes Jahr eine grössere oder kleinere Parzelle mieten. Darauf baue ich über 35 Gemüsesorten an. Ausserdem essbare Blumen und Kräuter. Dabei gibt es wenig Exotisches, sondern eher Gemüse, das man hier kennt und mag. Allerdings in hübschen Variationen.» Beispielsweise verschieden farbige Radieschen, Rüebli oder Randen.

Erna und Irma, die beiden Turopolje-Schweine, sorgen dafür, dass der Boden locker und frei von Wurzelunkraut bleibt. Severin Bigler

«Die Parzellen sind quer zu den Beeten angelegt. Das heisst, jede Parzelle hat von jedem Beet etwas», sagt Wolfisberg weiter. In ähnlichen Projekten in der Schweiz, Österreich oder Deutschland kann die Kundschaft wählen, was sie in ihren Beeten möchte. Er erklärt:

«Aber das wäre gleich wieder viel mehr Aufwand, viel teurer und die so wichtige Fruchtfolge könnte nicht eingehalten werden.»

In Österreich gab es sogar eine Art Onlinespiel, in dem man per Mausklick und Kreditkarte bestimmen konnte, was die Gärtnerinnen und Gärtner pflanzten, wann sie wässerten und so weiter. Von dieser Gamifizierung, die den Weg beispielsweise mit der Firma Myfeld eines Meisterschawanders auch in den Aargau gefunden hat, distanzieren sich die beiden klar.

Sie bieten einen Wohlfühlgarten, in dem es so natürlich wie möglich zugeht. «Unsere Setzlinge sind alle aus Biozucht. Aber wenn wir uns mit der Bioknospe zertifizieren lassen würden, wäre das absolut untertrieben», hält Elsässer fest. Sie arbeitet mit eigenem, speziellem Kompost, übernimmt vieles aus der Permakultur und der regenerativen Landwirtschaft. «Noch natürlicher geht fast nicht», ist sie stolz.

Markus Wolfisberg stellt das «Sälberernte»-Feld vor. Severin Bigler

«Ich lege in den Beeten Mischkulturen an. So helfen die einen Pflanzen den anderen, halten die Schädlinge fern oder bereiten ihnen ein gutes Wachstumsklima», erzählt die passionierte Gärtnerin.

Spazierende sind begeistert vom Projekt

Eine kleine Parzelle für Singles oder Paare kostet 830 Franken. Wolfisberg rechnet aber vor, dass das Gemüse, wenn man es im Laden kaufen würde, einen Wert von gut 1000 Franken hätte. Für drei- bis vierköpfige Familien kostet eine Parzelle 1330 Franken, der Warenwert würde dort im Laden rund 1700 Franken betragen.

Geerntet werden kann etwa von Ende April durchgehend bis Ende Oktober oder Anfang November, je nach Wetter. Pro Woche sollte ein- bis zweimal geerntet werden. «Im Moment können wir je nach Grösse 40 bis 50 Parzellen anbieten, Interessierte können sich immer noch anmelden», sagt Wolfisberg.

Das Konzept, das im Ausland sehr beliebt sei, ist hier noch kaum bekannt. Elsässer erzählt voller Freude:

«Aber oft, wenn wir mit Leuten, die auf dem Freiämterweg wandern, ins Gespräch kommen, sind sie begeistert vom Projekt. Einige sind sogar nach Hause gegangen und haben sich gleich bei uns angemeldet.»

Markus Wolfisberg montiert die Tür an eines der beiden Holzhäuschen, in denen nicht nur eine Komposttoilette, sondern auch ein Gemüsewaschplatz und ein Werkzeugschuppen unterkommen sollen. Severin Bigler

Derzeit bauen sie zwei Häuschen, in denen eine Komposttoilette, ein Waschplatz fürs Gemüse sowie ein Raum für Werkzeug untergebracht werden.

Nachhaltig, ohne Food-Waste und absolut lokal

Dort wird es auch einen Platz für Gemüse geben, das die Parzellenmietenden zu viel haben oder nicht mögen und mit den anderen teilen möchten. «Wir glauben, so können wir ganz viel Food-Waste vermeiden», spricht Wolfisberg ein weiteres wichtiges Thema an.

Astrid Elsässer und Markus Wolfisberg freuen sich auf das Jahr mit möglichst vielen glücklichen Gärtnerinnen und Gärtnern im Wohlfühlgarten. Bild: Severin Bigler

«Und zwar auch, weil die Leute wieder einen viel stärkeren Bezug zu ihren Lebensmitteln haben, wenn sie sie selber ernten.» Wer nicht weiss, was sie oder er mit dem Gemüse kochen kann, denen liefert das Paar zudem jede Menge leckere Rezepte mit.

Mehr Infos gibt's auf der Website www.sälberernte.ch.

