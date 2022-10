So lief das Projekt «Sälberernte» in Wallenschwil

Wallenschwil/Beinwil Ein Wohlfühlort, der auch zum «Sünnele» einlädt: Das Projekt «Sälberernte» überraschte auf ganzer Linie Zum ersten Mal bot das Merenschwander Paar Astrid Elsässer und Markus Wolfisberg ihr Projekt «Sälberernte» an. Sie hätten mit Städtern gerechnet, die keinen Platz für Gärten haben. Doch es kamen auch viele Leute aus den Dörfern. Andrea Weibel 12.10.2022, 05.00 Uhr

Astrid Elsässer und Markus Wolfisberg haben im Beinwiler Weiler Wallenschwil ihre erste «Sälberernte»-Saison hinter sich. zvg

Vom Kopfsalat über Kohlrabi und Randen bis hin zu saftig-roten Tomaten: Von Anfang Mai bis Ende Oktober überquoll das Feld am Wallenschwiler Waldrand fast mit buntem Gemüse in bester Qualität. Das Schönste dabei war, dass sich all jene Leute, die sich eine der 50 Parzellen gesichert hatten, nur zu bedienen brauchten. Sie konnten geniessen und mussten nur ernten, um alles andere kümmerte sich Gärtnerin Astrid Elsässer mit ihren freiwilligen Helfenden.

Es ist das Konzept des «Sälberernte»-Gartens, das sie mit ihrem Mann Markus Wolfisberg in diesem Jahr erstmals angeboten hat. Sie wurden komplett überrascht. «Von den 50 Parzellen haben wir 42 vermieten können», freut sich Elsässer. «Wir hätten erwartet, dass wir vor allem Leute aus Mehrfamilienhäusern ansprechen würden, die keinen eigenen Garten haben können.»

Spannenderweise waren unter ihren Kundinnen und Kunden aber auch sehr viele ältere Leute aus den Dörfern.

«Viele haben selber einen Garten daheim, wollen ihn aus Altersgründen aber nicht mehr bebauen, oder er gibt nach Jahrzehnten nicht mehr viel her.»

Daneben seien es aber auch viele Familien, die ihren Kindern so zeigen, wie ihr Essen entsteht. «Und wir hatten auch junge Paare, die keine Ahnung vom Gärtnern haben und sich so daran herantasten wollten», fügt Wolfisberg an. «Wirklich eine ganz breite Palette an Leuten.»

Viele begannen, ihr Gemüse selbst einzumachen

Was die beiden besonders gefreut hat, ist, dass viele mit dem Velo oder dem E-Bike gekommen sind, um zu ernten. Elsässer erklärt: «Mir ist es wichtig, dass ich so natürlich wie möglich gärtnere, dazu gehört alles, von den Biosetzlingen über die Laufenten, die die Schnecken abhalten, bis zu meinem eigenen Kompost. Da passt es perfekt, wenn die Leute auf ökologische Art zum Feld kommen.» Viele wohnten auch so nah, dass sie jeweils zu Fuss gekommen seien.

In langen Reihen pflanzte Astrid Elsässer die 35 Gemüsesorten. Die Beete sind quer dazu angeordnet, sodass jeder Parzellenbesitzende von allen Pflanzen etwas hat. zvg

Wie das bei einem Garten so ist, gibt es oft viel mehr von einer Gemüsesorte, als man aufs Mal essen kann. Auch da überraschten die Leute die beiden Feld-Anbietenden: «Sie haben begonnen, ihr eigenes Gemüse einzumachen. Natürlich habe ich da gerne mit Rezepten geholfen, die haben sie jede Woche von uns erhalten. Dennoch war es eine weitere tolle und sehr ökologische Überraschung für uns», berichtet Elsässer.

Nächstes Jahr werden die beiden aber schauen, dass sie die Setzlinge früher anziehen oder etwas andere Sorten verwenden, damit vom Frühling bis in den Herbst immer etwa ähnlich viel geerntet werden kann.

Kurse für ökologisches Gärtnern und gesunde Böden

Diese «Sälberernte»-Saison hat das Paar so beflügelt, dass es sich für nächstes Jahr noch viel mehr vorgenommen hat. «Wir werden das Feld etwa um die Hälfte erweitern, sodass noch mehr Leute ein Stück für sich erwerben können», beginnt Wolfisberg aufzuzählen. «Daneben wollen wir aber auch Gemüse-Abos anbieten, denn wir haben gemerkt, dass manche das Selberernten gerne ausprobiert haben, aber vielleicht doch lieber nur das Gemüse erhalten möchten.»

So sah das Feld noch Anfang April aus. Severin Bigler (6. April 2022)

Während der nächsten Saison wird Astrid Elsässer zudem Kurse anbieten. «Ich habe gemerkt, dass die Leute sehr interessiert an Themen wie ökologisches Gärtnern, regenerative Landwirtschaft und Permakultur sind. Darum möchte ich in acht Kursen, die man auch einzeln buchen kann, zeigen, wie alles vom Boden über die Aussaat und die Setzlinge bis zum Kompost und dem Ernten gut gelingen kann.»

Da viele ihrer Kunden ihr auch erzählt haben, dass ihr Garten nach Jahrzehnten der Bebauung nicht mehr viel hergibt, möchte sie in einem weiteren Kurs aufzeigen, was man tun kann, damit solche Böden wieder fruchtbar werden.

Nächstes Jahr möchte sie auch die Setzlinge nicht mehr kaufen, sondern selber ziehen. «Darum soll es im Frühling bei uns einen Setzlingsmarkt geben», freut sie sich. Beide hoffen, dass die Leute auch nächstes Jahr wieder so viel Freude an ihrem Garten haben werden. «Ganz hinten haben wir zwei Liegestühle aufgestellt, manche haben nach der Ernte da stundenlang die Sonne und den schönen Ort genossen. Für sie war das eine Wohlfühloase.»

Mehr Infos gibt's unter www.sälberernte.ch. Dort kann man sich auch registrieren und erhält Infos zu Kursen und Beeten, sobald sie aufgeschaltet werden.