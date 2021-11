Diese Freiämter wollen Aargauer Bauern des Jahres werden.

Impfdurchbrüche Gallati als Superspreader am SVP-Parteitag? Fraktionschefin Stutz positiv getestet, Nationalrätin Bircher erhielt Infektions-Warnung der Covid-App

Jean-Pierre Gallati, der am Montag positiv auf Corona getestet wurde, war wohl schon am letzten Mittwoch beim SVP-Parteitag ansteckend. Nationalrätin Martina Bircher, die im «Ochsen» in Lupfig links von Gallati sass, erhielt eine Warnung der Covid-App, SVP-Fraktionschefin Désirée Stutz, die rechts von ihm sass, wurde positiv getestet.