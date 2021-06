Hallenbad Mutschellen: Gemeinderat nimmt Petition entgegen

Frage man die Mutscheller, was auf ihrem schönen Hausberg noch fehlt, sagen viele: ein Hallenbad. Dies will die IG Hallenbad Mutschellen nun ändern. Am Mittwoch konnte sie eine Petition mit 4565 Unterschriften an die vier Gemeinden übergeben.

Andrea Weibel 25.06.2021, 05.00 Uhr