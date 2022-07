Reformierte Kirchgemeinde Wohlen sucht Lösung für ihre Immobilien

Villmergen/Wohlen «Momentan gibt es keine Tabus»: Reformierte Kirchgemeinde Wohlen sucht nach Lösung für teure Immobilien Die reformierte Kirchgemeinde Wohlen hat ein Problem, und das schon seit Jahren: Der Unterhalt der beiden Kirchen, der zwei Pfarrhäuser und Kirchgemeindehäuser verschlingt viel Geld. Einiges hat man bereits geprüft und wieder verworfen. Nun soll eine professionelle Immobilienstrategie neue Wege aufzeigen. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Braucht die Kirchgemeinde Wohlen noch zwei Kirchen? Diese und weitere Fragen stellen sich die Reformierten derzeit. Andrea Weibel (24. August 2021)

Ein Gesundheitszentrum oder ein Restaurant: Das waren unter anderem die Vorschläge des Ideenwettbewerbs, den die reformierte Kirchgemeinde Wohlen vor knapp zehn Jahren lancierte. Damals wie heute beschäftigte die Verantwortlichen dieselbe Frage: Wie sollen zwei Kirchen, zwei Kirchgemeindehäuser und zwei Pfarrhäuser finanziert werden? Denn nicht nur Wohlen selbst, sondern auch Anglikon, Büttikon, Hilfikon, Uezwil, Villmergen und Waltenschwil gehören der Kirchgemeinde an.

Fakt ist: Die Villmerger Kirche ist sanierungsbedürftig, der Aufwand wird auf rund 1,6 Mio. Franken beziffert. Hinzu kommen die weiteren Liegenschaften, die ebenfalls sanierungsbedürftig sind. Die Mitgliederzahlen sind rückläufig, auf die Dauer kann sich die Gemeinde den Betrieb zweier Kirchenzentren nicht leisten.

Nun hat sich eine Immobilienkommission formiert, die das Problem angeht. Kirchenpfleger Michael Stalder ist Mitglied und sagt: «Momentan gibt es für uns keine Tabus, wir hinterfragen alles.» Zu hinterfragen gibt es einiges. Die Kirchgemeinde verfügt über sechs teilweise sehr alte Gebäude in Wohlen und Villmergen. Stalder:

«Bis auf das Sigristenhaus in Villmergen weisen alle Gebäude einen grösseren Sanierungsaufwand auf.»

Man wolle sich nun wieder alle Optionen offen lassen und möglichst unvoreingenommen an die Sache herangehen, fügt er an. Dazu gehöre auch der Gedanke, dass man künftig ein gemeinsames Kirchenzentrum führen könnte. Derzeit sei dies für viele Reformierte aber nicht denkbar, so Stalder. Diesen Graben zu schliessen, wird wohl in den kommenden Monaten noch viel Arbeit bedeuten.

Auch die reformierte Kirche in Wohlen weist Sanierungsbedarf auf. Cornelia Schlatter

Sie wurden kurz vor dem Ziel wieder ausgebremst

Ein Blick ins Archiv zeigt auf, wie lange und ausdauernd die Reformierten schon um das Schicksal ihrer Liegenschaften ringen. Vor fünf Jahren wähnte man sich kurz vor einem Durchbruch. Damals sollte das Villmerger Kirchenzentrum für 2,4 Mio. Franken an eine Vorsorgestiftung verkauft werden.

Die Stiftung plante, altersdurchmischtes Wohnen im Wohnquartier anzubieten. Dazu hätte die Kirche abgerissen werden müssen, einzig den Kirchturm wollte man als Symbol erhalten. Voraussetzung für dieses Projekt war jedoch, dass dieser Teil der Parzelle aus der Zone für öffentliche Bauten in Bauland umgezont wird. Das Geschäft war für die Kirchgemeindeversammlung im November 2017 traktandiert. Doch die Reformierten hatten damals die Rechnung ohne die Gemeinde Villmergen gemacht.

Pläne hatte man schon viele geschmiedet für die reformierte Kirche in Villmergen. Ihre Zukunft ist nach wie vor ungewiss. rb

Diese informierte einen Tag vor der Versammlung, dass sie die 40 Aren grosse Parzelle in der Zone für öffentliche Bauten belassen will. Ausserdem liess sie wissen, dass die Villmerger Ortsbürgerstiftung Interesse an Grundstück und Gebäude bekunde. Die Stiftung hatte im Sinn, die Liegenschaften für öffentliche Zwecke zur Verfügung zu stellen.

Die Konsternation über das Vorgehen der Gemeinde Villmergen war gross. Nach langen Diskussionen wurde ein Antrag formuliert: Sollte das Geschäft mit der Ortsbürgergemeinde nicht zu Stande kommen, sollte ein Drittel des Villmerger Areals, mit Kirche und Sigristenhaus, im Eigentum der Kirchgemeinde Wohlen verbleiben. Die restlichen zwei Drittel sollten dem meistbietenden Investor verkauft und zugleich umgezont werden.

«Die Kirche ist allgemein nicht im Trend»

Die Villmerger Ortsbürgerstiftung setzte das Vorhaben nicht um und die Diskussionen um die Liegenschaften gingen zurück auf Feld eins. Im Mai dieses Jahres lud die Kirchgemeinde deshalb Interessierte zu den Visionstagen ein. Wer wollte, konnte Ideen für eine moderne und zukunftsorientierte Kirche einbringen.

Das Interesse an der Mitbestimmung war marginal, der Anlass wurde abgesagt. Davon liess sich die Kirchenpflege jedoch nicht entmutigen. Stalder kommentiert:

«Die Kirche ist ganz allgemein nicht im Trend, damit müssen wir leben. Es ist schwierig, die Menschen anzusprechen und zum Mitmachen zu motivieren.»

Untätig blieb die Kirchenpflege aber nicht. In den vergangenen fünf Jahren hätten sich die Bedürfnisse der Menschen verändert und die reformierte Kirchgemeinde habe 450 Mitglieder verloren, zieht Stalder Bilanz. An der Infoveranstaltung Ende Juni informierte er die rund 40 Anwesenden darüber, dass man am Landverkauf in Villmergen festhalten möchte. «Das Land ist viel Wert. Erst aber müssen Kanton und Gemeinde Villmergen die Umzonung gutheissen.»

Parallel dazu möchte man eine professionelle Immobilienstrategie erstellen lassen und das emotionale Thema damit wieder etwas versachlichen. Das Erstellen dieser Strategie kostet rund 40'000 Franken. Ob das der Weg aus der Misere ist, das sollen die Reformierten an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung im November entscheiden. Dann wird der Kredit zur Abstimmung gebracht.

