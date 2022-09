Villmergen/Dottikon: Kirchenpflegen droht Zwangsverwaltung

Villmergen/Dottikon Kirchenpflegen droht die Zwangsverwaltung: Sie brauchen dringend neue Mitglieder Jetzt wird's eng in der katholischen Villmerger Kirchenpflege: Vier von insgesamt sechs Mitgliedern möchten zurücktreten. Zwei bleiben aber im Amt, um eine Zwangsverwaltung zu verhindern. Auch über der Dottiker Kirchenpflege hängt das Damoklesschwert der Zwangsverwaltung. Nathalie Wolgensinger 09.09.2022, 05.00 Uhr

Claudia Keller, die Vizepräsidentin der katholischen Kirchenpflege in Villmergen, möchte ihr Amt zur Verfügung stellen. Nathalie Wolgensinger

Claudia Keller hat ihren Humor noch nicht verloren. Auf die Frage, wie lange sie schon in der Kirchenpflege sei, lacht die Vizepräsidentin der Kirchenpflege Villmergen laut und sagt:

«Ich bin seit 2005 dabei und habe schon in jedem Amt gearbeitet, das es gibt.»

Eigentlich wollte sie mit Ende der laufenden Amtszeit demissionieren und ihr Amt einer jüngeren Kraft zur Verfügung stellen. Das tut sie nun doch nicht. Präsident Ralph Hueber tut es ihr gleich. Er ist seit 10 Jahren Mitglied der Kirchenpflege und kündigte seinen Rücktritt bereits vor längerer Zeit an.

Würden Keller und Hueber demissionieren, dann verblieben (mit Pfarrer Hanspeter Menz, der von Amtes wegen Einsitz hat) nur noch drei Mitglieder in der Kirchenpflege und es drohte die Zwangsverwaltung. Einzig Stefan Füglistaler und Michela Carrozza stellen sich ein weiteres Mal zur Wahl. Die beiden Kirchenpflegerinnen Anita Wespi und Renata Leutwyler treten definitiv von ihren Ämtern zurück.

Wenn die Villmerger Kirchenpflege weniger als fünf Mitglieder hat, droht die Zwangsverwaltung. Und das kommt die Kirchgemeinde teuer zu stehen. Keller verdeutlicht:

«Wenn die Landeskirche eine Vertretung schickt, dann kostet dies die Kirchgemeinde eine Unsumme, und die Interessen der Gemeinde gehen verloren.»

Das möchte man in Villmergen tunlichst vermeiden, aus diesem Grund treten Keller und Hueber, obwohl sie eigentlich demissionieren wollten, wieder zur Wahl an, die auf den 25. September angesetzt ist.

«Wir brauchen Leute, die mit uns am selben Strick ziehen»

Woran liegt es, dass sich niemand für die Kirchenpflege finden lässt? Über die Gründe kann Claudia Keller bloss Vermutungen anstellen. Es hätten sich in der Vergangenheit bereits Leute gemeldet, die Interesse am Amt hatten. Keller erzählt: «Die haben auch reingeschnuppert bei uns. Vielen war es dann aber wohl doch zu viel Arbeit.»

Die Villmerger Pfarrkirche St.Peter und Paul wurde 1866 gebaut. Andrea Weibel (1.4.2011)

Die Kirchenpflege trifft sich einmal im Monat zu einer Sitzung. Stehen grössere Projekte an, wie jetzt gerade der Ersatz der Heizung, dann beanspruche das Amt deutlich mehr Zeit. Und dann ist da noch die Sache mit dem Glauben. Ein gewisses Interesse brauche es schon, bestätigt Keller und fügt an:

«Man muss deshalb nicht jeden Sonntag die Messe besuchen. Wir brauchen Leute, die mit uns an einem Strick ziehen wollen.»

Auch Dottikon sucht händeringend Leute

Die katholische Kirchgemeinde im benachbarten Dottikon hat ähnliche Probleme. Derzeit gehören gerade mal drei Personen der Kirchenpflege an. Auf der Website hat Kirchenpflegepräsident Marc Staubli einen Aufruf platziert, in dem er neue Kräfte für die Mitarbeit im Gremium sucht.

Auf Anfrage bestätigt er, dass er derzeit mit Christina Meier und Pius Wietlisbach zusammenarbeite, und fügt an: «Das ist viel Arbeit für drei Leute.» Zumal Christina Meier aus gesundheitlichen Gründen nicht voll einsatzfähig sei und sich deshalb auch nicht zur Wiederwahl stelle.

Eigentlich hätten die Wahlen in die Dottiker Kirchenpflege auch am 25. September stattfinden sollen. Weil sich aber früh schon abzeichnete, dass die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten schwierig werden könnte, wurde sie in den November dieses Jahres verschoben.

Die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten sei schwierig, bestätigt Staubli. Man merke, dass die Bereitschaft, ein Amt und damit Verantwortung zu übernehmen, in den letzten Jahren geschwunden sei. Seine Suche scheint nun aber von Erfolg gekrönt zu sein. Er ist jedenfalls zuversichtlich, dass es ihm und damit der Kirchgemeinde gelingt, mindestens eine Person zu finden, die sich zur Wahl stellt. Damit könnte die drohende Zwangsverwaltung für die Dottiker Kirchgemeinde abgewendet werden, denn im Gegensatz zu Villmergen braucht es hier nur drei Kirchenpflegerinnen oder -pfleger.