Alkoholisierte Fahrerin: Auto überschlägt sich nach Kollision

Villmergen Wegen alkoholisierter Fahrerin: Auto überschlägt sich nach Kollision Weil eine betrunkene Autofahrerin den Vortritt missachtete, verursachte sie eine Kollision bei dem sich das beteiligte Fahrzeug überschlug. 13.06.2022, 11.42 Uhr

Alkohol am Steuer: Eine Autofahrerin verursache einen Unfall, bei dem sich das andere Auto überschlug. zvg

Laut der Kantonspolizei Aargau ignorierte eine 37-jährige Autofahrerin am Sonntag in Villmergen um 15.30 Uhr den Vortritt und stiess mit einem anderen Auto zusammen. Die Kollision war so heftig, dass sich das andere Auto überschlug. Trotzdem wurde niemand verletzt.