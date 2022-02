Kulturkreis Villmergen lanciert einen Gesprächskreis

Villmergen «Villmärgerle» ist weit mehr, als (bloss) die Gläser klingen lassen Der Kulturkreis Villmergen hat unter dem Titel «Villmärgerle» einen Gesprächskreis initiiert, der vorerst auf drei Veranstaltungen beschränkt ist. Den Auftakt gemacht haben am Sonntag der Weltenbummler und ehemalige Kantilehrer Lorenz Stäger und der Schauspieler und Regisseur Paul Steinmann. Toni Widmer Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Statt Dauerangestossen spannende Gespräche geführt: Moderator Jörg Meier mit Lorenz Stäger und Paul Steinmann (von links). Toni Widmer / «Aargauer Zeitung»

Paul Steinmann, knapp 66, war in seiner Jugend Ministrant. Nicht unbedingt aus Gläubigkeit, aber aus Überzeugung: «Ich habe mir gesagt, ‹die händs guet i de Chile, bi dene lauft öppis›.» Lorenz Stäger, bald 80, war nicht Ministrant und bereut es im Rückblick:

«Ich habe nie ein Weihrauchfass schwingen dürfen und weiss auch nicht, wie es im Gang hinter dem Hauptaltar einer Kirche aussieht.»

Dafür hat Stäger auf seinen Reisen unter anderem Sahara-Staub geschluckt und – als Schweizer Kulturattaché in Kairo – mit Prominenten aus der ganzen Welt angestossen.

Wenn im Freiamt das Glas zum Anstossen erhoben wird, immer und immer wieder, heisst das «Villmärgerle». Weder Steinmann noch Stäger wissen genau, wieso: «Ich habe während der Coronazeit das Archiv meines Vaters Robert Stäger – des bekannten Villmerger Mundartdichters – aufgeräumt, aber keinen Hinweis auf den Ursprung gefunden», sagte Stäger. Und Steinmann legte nach: «Da hämmer eifach immer gmacht. Ech glaube, da hed nid nur mit Trinke z`tue, sondern vor allem auch mit Kommunikation.»

Neue Gesprächsreihe des Villmerger Kulturkreises

So sieht es auch der Kulturkreis Villmergen. Er hat unter dem Titel «Villmärgerle» einen an die SRF-Sendung «Persönlich» angelehnten Gesprächskreis initiiert, der vorerst auf drei Veranstaltungen beschränkt ist. Den Auftakt gemacht haben am Sonntag der Weltenbummler, Altphilologe, Orientalistiker und ehemalige Kantilehrer Lorenz Stäger und der Schauspieler, Theaterautor und Regisseur Paul Steinmann.

Beide haben Villmerger Wurzeln: Der Wohler Lorenz Stäger durch seinen Vater Robert, der in Kollbrunn lebende Paul Steinmann ist im Freiämter Dorf aufgewachsen.

«Villmergen ist wohl der schweizweit einzige Ort, der ein eigenes Verb hat», eröffnete der bestens vorbereitete und souveräne Moderator Jörg Meier die überaus gut besuchte Premiere im Singsaal des Schulhauses Dorf. Dort, wo Paul Steinmann einst unter der Ägide von Lehrer Müller («Banani») das Kirchgesangbuch rauf und runter hat trällern müssen. Dennoch hat er später Theologie studiert:

«Ich war überzeugt, ein Pfarrer hätte es in der Kirche noch besser als ein Ministrant.»

Das Studium hat er abgeschlossen, ist dann aber doch nicht auf die Kanzel geklettert, sondern auf die Theaterbühne. Seine Affinität zur Schauspielkunst habe er schliesslich schon in seiner Jugend in Villmergen entdeckt: «Meine Eltern waren im Samariterverein. Dort durfte ich an Übungen oft den Schwerverletzten spielen.»

Lorenz Stäger hat nach ein paar Jahren in Kairo ebenfalls zurück zu seinen (Freiämter) Wurzeln gefunden. Von dort aus ist er weiterhin gern und viel gereist und hat mit seinen erfolgreichen Büchern, die er neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit geschrieben hat, seine Leserinnen und Leser ab und an an seinen Erlebnissen teilhaben lassen.

Mit dem «Kammerdiener» kreuzten sich die Wege

Steinmann und Stäger kennen sich seit Jahrzehnten. Richtig gekreuzt haben sich ihre Lebenswege erstmals mit dem legendären «Kammerdiener». Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lorenz Stäger und ist von Paul Steinmann der Theatergesellschaft Villmergen auf den Leib geschrieben worden.

Aufgeführt wurde es 2018 im legendären, damals bereits dem Abbruch geweihten Rössli-Saal. Zum Erfolg geworden ist dank der unterschiedlichen, aber gleichermassen faszinierenden Persönlichkeiten auch der Auftakt zur neuen Villmerger Gesprächsreihe. Das Publikum war begeistert.

Weiter «gvillmärgerlet» wird im Villmerger Singsaal am 20. März sowie am 10. April 2022.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen