Villmergen Renato Sanvido eröffnet das Rennen um das Vizeammann-Amt Ende September finden im Aargau die Gesamterneuerungswahlen für die neue Amtsperiode statt. In Villmergen hat Gemeinderat Renato Sanvido bereits entschieden, dass er als Vizeammann kandidieren wird. Damit torpediert er den bisherigen Amtsinhaber Klemenz Hegglin. Nathalie Wolgensinger 17.02.2021, 05.00 Uhr

Gemeinderat Renato Sanvido kandidiert für das Amt des Vizeammanns.







Toni Widmer / Archiv

Es birgt Zündstoff, was sich da in Villmergen derzeit abspielt. Gemeinderat Renato Sanvido peilt nämlich das Amt des Vizeammanns an. Er habe zwei Legislaturen hinter sich und sei nun bereit, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Er sagt: