Villmergen Premiere in der Brauerei – bei der Online-Degustation darf das Bier nicht ausgespuckt werden Gemeinsam mit der Kulturkommission Unterlunkhofen hat die Villmerger Brauerei Erusbacher & Paul eine Online-Bier-Degustation veranstaltet. Die Resonanz ist positiv. Etwas rosiger als auch schon sieht zudem die Lage der Brauerei in der Coronakrise aus. Toni Widmer 04.05.2021, 05.00 Uhr

Braumeister Otto Sorg leitet die Online-Bier-Degustation in der Brauerei Erusbacher & Paul. Severin Bigler

«Anschauen, riechen, schmecken, schlucken.» Braumeister Otto Sorg nimmt das Glas zur Hand und kostet einen Schluck vom Erusbacher Urtyp. «Wir probieren hier ein helles untergäriges Lagerbier», sagt er und animiert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Degustation: «Erst ein tiefer Schnauf und dann einen rechten Schluck.» «Bier», erklärt Sorg weiter, «muss man schlucken. Man darf es nicht wie bei einer Weindegustation wieder ausspucken.»

Das Bier schmecke mild und frisch, ein bisschen nach Honigmelone, erklären die einen. Andere erachten es als bitter, jemand will gar Kamille riechen. Der Braumeister schmunzelt: «Mild, frisch, bitter –gegensätzliche Feststellungen sind bei einer Bierdegustation normal. Jeder und jede schmeckt anders.»

Kontakt über die Online-Plattform Teams

Die Teilnehmenden der Degustation sind nicht in der Villmerger Brauerei Erusbacher & Paul versammelt. Sie sitzen in ihren Stuben in Unterlunkhofen und korrespondieren über die Kommunikations-Plattform Teams mit Braumeister Sorg und Oliver Oggenfuss, dem Präsidenten der Kulturkommission Unterlunkhofen.

Braumeister Otto Sorg (rechts) und Oliver Oggenfuss, Präsident der Kulturkommission Unterlunkhofen. Severin Bigler

Oggenfuss hat die Idee zu dieser ersten Online-Degustation in der Villmerger Braugeschichte gehabt. Die Kulturkommission ist eine Institution der Gemeinde, die jährlich mit einem Steuerprozent unterstützt wird.

Braumeister Otto Sorg leitet die Online-Bier-Degustation in der Brauerei Erusbacher in Villmergen. Severin Bigler

«Mit einem Drittel dieses Geldes werden einheimische Vereine unterstützt. Zwei Drittel investieren wir in Anlässe für die Dorfbevölkerung», erklärt Oggenfuss. Coronabedingt konnten 2020 aber weder der traditionelle Brunch, noch Konzerte oder Vortragsreihen stattfinden und auch Kunst im Gemeindehaus gab es keine. Er sagt:

«Das kulturelle Leben ist völlig eingeschlafen und ich habe irgendwann gedacht: ‹Das chas doch ned sii.›»

So sei er auf die Idee gekommen und habe Otto Sorg angefragt, ob die Brauerei mitmachen würde. Der Braumeister hat nicht lange überlegen müssen: «Oliver und ich kennen uns seit Jahren, wir haben zusammen in der ehemaligen Braui-Musig gespielt. Seine Idee hat mich auf Anhieb begeistert und wir haben umgehend ein Konzept ausgearbeitet.»

Otto Sorg während der Degustation am PC mit den Teilnehmern. Severin Bigler

Virtueller Rundgang durch den Betrieb

Vor der eigentlichen Degustation nahm Sorg seine Gäste mit auf einen virtuellen Rundgang durch die Brauerei, erklärte ihnen, wie der Gerstensaft gemacht wird, aus welchen Rohstoffen er besteht und wie sich verschiedene Zutaten und Prozesse beim Brauen auf deren Endgeschmack auswirken. In seine Ausführungen einfliessen liess er zudem verschiedene spannende Details über den Ursprung des Biers und den Biermarkt in der Schweiz.

Die Bierauswahl bei der Degustation. Severin Bigler

In den 30 Lunkhofer Stuben, in denen an diesem Abend virtuell Biergeschichte gehört und reell vier verschiedene Produkte von Erusbacher & Paul genossen worden sind, ist der Anlass ganz offensichtlich auf Begeisterung gestossen.

Das zumindest lässt sich aus der am Schluss rege benützten Fragerunde schliessen. Und auch dem Braumeister und Kulturkommissionspräsidenten hat’s Spass gemacht? «Schade, dass wir nicht früher auf diese Idee gekommen sind», zogen sie eine zufriedene Bilanz.

Oliver Oggenfuss nimmt einen Schluck Bier. Severin Bigler

Massiver Einbruch beim Bierabsatz

Im Spätherbst 2018 konnte in der neuen Brauerei von Erusbacher & Paul in Villmergen das erste Bier gezapft werden, im April 2019 wurde offiziell Eröffnung gefeiert. In Brauerei, Wirtshaus und Biergarten hatte das Unternehmen rund 9,5 Mio. Franken investiert. Das finanzielle Risiko schien absolut tragbar. Erusbacher & Paul hatten in den Jahren zuvor Zuwachsraten im zweistelligen Bereich verzeichnet, deshalb hatte sich auch ein Neubau aufgedrängt. Entsprechend verheissungsvoll war der Neustart, vor allem in der Brauerei lief es laut Braumeister und Mitbesitzer Otto Sorg sehr gut.

Im März 2020 kam Corona: «Das war wie ein Genickschuss. Unser Geschäft basiert zu 80 Prozent auf der Gastronomie und auf Events. Da lief im Frühling 2020 während zweier Monate nichts mehr, auch unser Wirtshaus war geschlossen», blickt Sorg zurück.

Ab Mai sei es dann wieder besser gelaufen: «Im September konnten wir schon annähernd wieder auf 100 Prozent hochfahren, doch im Oktober hat der Sinkflug erneut begonnen.» Ab Dezember 2020 mussten die Braukessel gar für rund 10 Wochen stillgelegt werden. Im April 2021 sind Tausende Liter Bier weggeschüttet oder zu Schnaps gebrannt worden.

Härtefall-Unterstützung sicherte das Überleben

Gesamthaft ist der Umsatz bei Erusbacher & Paul 2020 um rund 40 Prozent eingebrochen, 2021 lief in den ersten drei Monaten gar nichts. Für das Unternehmen bedeutete das ein finanzielles Desaster, für das Personal – im Normalbetrieb beschäftigt die Brauerei acht Leute, im Gastrobereich sind es fünf Personen und mehrere Aushilfen – Kurzarbeit.

«Wir haben uns nur über Wasser halten können, weil unsere Bank uns bei der Amortisierung entgegengekommen ist und wir auf die Hilfe weiterer Unternehmen zählen konnten. Das Überleben gesichert hat uns letztlich auch die Härtefall-Unterstützung vom Kanton», sagt Otto Sorg. Und hofft, dass es langsam wieder aufwärts geht: «Die Nachfrage aus der Gastronomie ist steigend und auch unser Biergarten ist wieder recht gut angelaufen.»