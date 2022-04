Villmergen: Erstes Bier mit Regionalen Zutaten wurde angestochen

Villmergen «O`zapft is!»: Das erste Aargauer Bier wurde von Regierungsrat Markus Dieth angestochen Es ist einzigartig und schmeckt auch so: Das Aargauer Bier der Villmerger Erusbach Brauerei wurde am Freitagabend von Regierungsrat Markus Dieth angestochen. Das Lagerbier besteht aus Zutaten aus der nächsten Umgebung und wird in Villmergen gebraut und abgefüllt. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Drei Schläge brauchte Regierungsrat und Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth und dann war das Aargauer Bier offiziell angestochen. Alex Spichale / FRE

Regierungsrat Markus Dieth war nervös. Das letzte Mal, als er das Bierfass in Villmergen angestochen hatte, spritzte der Gerstensaft in alle Himmelsrichtungen. Braumeister Otto Sorg band ihm deshalb vorsorglich eine Schürze um, damit sein Anzug dieses Mal nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Doch diese Befürchtung war vergebens: Nach drei Schlägen sass der Zapfen und Braumeister Otto Sorg konnte verkünden: «O`zapft is!»

Das erste Bier, zu hundert Prozent aus regionalen Zutaten gebraut, floss goldgelb aus dem kleinen Fass im Biergarten der Villmerger Brauerei. Otto Sorg hob sein frisch gefülltes Bierglas und freute sich sichtlich, dass er zum ersten Mal mit dem Aargauer Bier aus der eigenen Brauerei anstossen konnte. Er sagte:

«Das Bier ist rein, fair und ehrlich. Genau so, wie wir Aargauer es sind.»

Regierungsrat Markus Dieth stach das erste Fass Aargauer Bier an. Nathalie Wolgensinger

Ein Bier, das vollständig aus einheimischen Rohstoffen besteht

Regierungsrat Markus Dieth genoss den ersten Schluck des Aargauer Biers. Er erinnerte in seiner Rede daran, wie man vor zwei Jahren erstmals darüber diskutierte, Braugerste im Kanton Aargau zu Malz zu verarbeiten. Seit Januar dieses Jahres ist die Mälzerei von Christoph Nyfeler in Möriken-Wildegg in Betrieb. 120 Landwirte aus der näheren und weiteren Region beliefern sie mit Braugerste, aus der das Malz hergestellt wird.

Sie alle freuten sich über das erste Bier, das zu hundert Prozent aus Aargauer Produkten besteht: Braumeister Otto Sorg, Mälzer Christoph Nyfeler, Regierungsrat Markus Dieth, Hopfen-Landwirt Bernhard Wolf und Matthias Müller, Leiter Landwirtschaft des Kantons Aargau. Alex Spichale

Der Hopfen für das Aargauer Bier stammt aus dem Fricktal, aus Zeinigen. Und das Brauwasser sprudelt aus der lokalen Quelle in Villmergen, wo es in der Brauerei Erusbach & Paul gebraut und abgefüllt wird. Markus Dieth sagte:

«Dieses Bier besteht vollständig aus Schweizer Rohstoffen. Alle anderen Biere, die in der Schweiz gebraut werden, bestehen aus Zutaten, die aus Frankreich und Deutschland importiert werden. Einzig das Wasser stammt aus der Schweiz.»

Mit dem Aargauer Bier haben nicht nur Bierbrauer Otto Sorg, sondern auch der Landwirt Bernhard Wolf aus Zeinigen und Mälzer Christoph Nyfeler ihren unternehmerischen Mut unter Beweis gestellt, freute sich der Finanzdirektor. Dieser Unternehmergeist sei vorbildlich, ergänzte er.

Ein Beitrag zur Ernährungssicherheit

Dass die Brauerei am Fusse des Rietenbergs am Freitag zur Lancierung des neuen Bieres einlud, hatte seinen guten Grund. Man feierte den Tag des Bieres, und Regierungsrat Dieth, der auch für die Landwirtschaft verantwortlich zeichnet, freute sich, dass mit diesem einheimischen Produkt ein Beitrag zur Ernährungssicherheit geleistet wird.

Stolz präsentiert Braumeister Otto Sorg sein Aargauer Bier. Alex Spichale

Braumeister Otto Sorg stand derweil zufrieden etwas abseits der Festgesellschaft. Stolz war er auf das gelungene Lagerbier, das im Wiener Stil gebraut wird. Es ist das achte Bier, das er das ganze Jahr durch braut. Er charakterisiert es als süffig zu trinken mit einer leichten Restsüsse und dabei nicht zu bitter. Lachend fügt er an: «So wie wir Aargauer eben sind!»

