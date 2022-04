Orchester sammeln über 40'000 Franken für Ukraine

Villmergen Orchester aus der ganzen Deutschschweiz: Musizierende sammelten 40’000 Franken für die Ukraine 90 Musikerinnen und Musiker sammelten an ihrem Konzert in Villmergen am Samstag 25’000 Franken. Nachdem sie am Sonntag auch in Schwyz gespielt haben, liegen die Spenden nun bei über 40’000 Franken. Diese kommen alten Musikfreunden aus der Ukraine zugute. Alessia Fontana 12.04.2022, 05.00 Uhr

Mitglieder aus fünf Musikgesellschaften sammelten am Samstag in Villmergen Spenden für ihre Freunde in der Ukraine. R. Schaffner

Schon nach dem vierten Lied gab es Standing Ovations für das 90-köpfige Orchester: Nach dem Lied «ich gehör nur mir» aus dem Musical Elisabeth bejubelten die über 350 Zuschauenden die Musikerinnen und Musiker lautstark. «Ich habe schon mehrere Standing Ovations in meiner musikalischen Karriere erlebt. Aber nach so kurzer Zeit, das gab es noch nie. Das war mein persönliches Highlight des Abends», erzählt Marco Müller begeistert am Telefon. Er ist der musikalische Leiter der beiden Benefizkonzerte.

Auch Bierbraumeister Otto Sorg war überwältigt. Er hatte das Villmerger Konzert als OK-Chef mitorganisiert. Für ihn war es «ein unglaublich gelungener Abend, der sowohl auf musikalischer wie auf solidarischer Ebene berührte».

Das Konzert berührte Musizierende und Publikum

Doch wie kam es überhaupt zu diesem Konzert? 2015 verbrachte ein Orchester aus Khmelnitsky, einer ukrainischen Stadt mit rund 270’000 Einwohnenden, eine Woche in der Schweiz. Zusammen mit den Musikgesellschaften Villmergen und Olten spielten sie damals die «unvergesslichen» Pop-Classic-Konzerte.

Am Montagabend stand das Spendenbarometer bereits bei 40'000 Franken. Tendenz steigend. R. Schaffner

Im vergangenen Jahr reiste Marco Müller, der auch der ehemalige Dirigent der Musikgesellschaft Villmergen ist, mit dem Jugendblasorchester des Kantons Schwyz nach Khmelnitsky. Auch andere Mitglieder, die am Projekt der zwei Benefizkonzerte mitgewirkt haben, stiegen damals ins Flugzeug in Richtung Ukraine.

Dort lernten sie Land und Leute kennen und schätzen. Sorg erzählt, dass diese emotionale Verbindung das Konzert zu einer «ernsten und emotionalen Herzensangelegenheit» machte.

Das Spendenbarometer steigt weiter

Die länderübergreifende Freundschaft entstand auf musikalischem Weg, also wollten die Musizierenden auch durch Musik Spenden sammeln. Damit diese auch zielgerichtet in der Ukraine eingesetzt werden können, wurde der Verein United Bands and Friends for Ukraine «ubaffu» gegründet. Übersetzt: vereinigte Bands und Freunde für die Ukraine.

Bereits nach dem vierten Lied gab es für die Musikerinnen und Musiker Standing Ovations. R. Schaffner

Nach dem Konzertabend am Samstag in der Mehrzweckhalle Mühlematten in Villmergen hatten sie bereits eine Summe von 25’000 Franken zusammen. Am Sonntagabend fand das zweite Benefizkonzert in Schwyz statt.

Wer das Spendenbarometer auf der Website des Vereins verfolgte, konnte Unglaubliches feststellen. Am Montagmorgen zeigte der Zeiger des Barometers 30’000 Franken an. Schon wenige Stunden später, am Montagnachmittag, stand er bereits auf über 40’000 Franken. Tendenz steigend.

Das ganze Projekt wurde innerhalb nur eines Monats auf die Beine gestellt. Sorg erzählt berührt:

«Die Musikerinnen und Musiker sind in dieser kurzen Zeit extrem zusammengewachsen. Und alle haben am gleichen Strick gezogen.»

Mehr Infos und den aktuellen Spendenstand gibt's unter www.ubaffu.ch.