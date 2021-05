Villmergen Mit dieser App ist die erste Hilfe ganz bestimmt nicht für die Katz Wenn sich das Büsi beim Raufen eine Wunde zuzieht oder der Hund in eine Scherbe tritt, ist schnelle Hilfe gefragt. Tierhalter, die unsicher sind, wie sie die Verletzung behandeln sollen, hilft der «PocDoc» der Villmerger MeikoVet AG, der erste intelligente Verbandskasten mit einer App. Nathalie Wolgensinger 20.05.2021, 05.00 Uhr

Ein verletzter Lauf? Im Verbandskasten von Meiko findet man alles inklusive App für die erste Hilfe im Hunde- oder Katzennotfall. zvg

Tierhalter kennen das Phänomen: Kaum hat die Tierarztpraxis geschlossen, beginnt die Katze zu erbrechen und hört nicht mehr auf. Langsam steigt die Panik auf, und man fragt sich: Was tun, wenn es noch schlimmer wird?

Solche und ähnliche Situationen kennen Tierhalter nur zu gut. Auch Simon Jungen, CEO der MeikoVet AG, weiss darum. Er sagt:

«Als Tierhalter überlegt man zweimal, ob man einen Tierarzt konsultieren soll. Die Kosten für einen Termin ausserhalb der Sprechstunde können schnell mehrere hundert Franken betragen.»

Dennoch möchte man seinem Vierbeiner helfen und nicht warten, bis die Tierarztpraxis öffnet. Und im Internet nach Hilfe zu suchen, ist zeitraubend und mündet oft in Antworten, die diametral auseinandergehen. Guter Rat ist in solchen Fällen wirklich teuer.

Eine App hilft dem Tierhalter bei der Erstversorgung

Aus diesem Grund hat die Meiko Heimtierbedarf AG den Verbandskasten PocDoc ins Sortiment aufgenommen. In der handlichen Tasche findet sich alles, was man im Notfall braucht, um das Tier richtig zu verarzten. Doch manchmal ist es mit einem einfachen Verband nicht gemacht. Was ist, wenn der Hund etwas verschluckt hat und sich seine Atemwege blockieren? Wer weiss schon, wie man sich in diesem Notfall richtig verhält? Via App erhält der Tierhalter eine einfache Anleitung, die ihm Schritt für Schritt aufzeigt, wie er vorzugehen hat. Simon Jungen erzählt:

«In der App finden sich über 300 einzelne Behandlungsschritte, sie reichen von der Versorgung einer Blutung bis zum Vorgehen beim Atemstillstand.»

Damit die Tierhalter Desinfektionsmittel und Verbandzeug schnell finden, sind diese in verschiedenen Farben verpackt. Dennoch: Es gibt Symptome oder Verletzungen, die eine Tierarztkonsultation unumgänglich machen. Wer die klaffende Wunde oder den apathischen Hund vorher dem Tierarzt vorstellen möchte, kann dies ebenfalls via App tun.

Der Verbandskasten ist handlich und braucht nicht viel Platz. zvg

Innerhalb weniger Minuten mit dem Tierarzt verbunden

Simon Jungen erklärt: «Mit der App kann innerhalb weniger Minuten eine Video- oder Telefonsprechstunde bei einem erfahrenen Tierarzt gebucht werden.» Die Dienstleistung wird separat verrechnet und steht den Benutzern während sieben Tagen der Woche bis jeweils um 23 Uhr zur Verfügung. Die Tierärzte werden aus dem Pool der fünf Tierarztpraxen der MeikoVet AG und einigen Freelancern rekrutiert.

Die Ärzte garantieren eine rasche und seriöse Einschätzung des Problems und können bei Bedarf die weitere Behandlung in einer Klinik oder einen Termin für den nächsten Tag organisieren.

Im besten Fall aber können sie ein Hausmittel empfehlen oder ganz einfach Tipps zur Behandlung geben. Wer zum ersten Mal eine dicke Zecke auf dem Fell seines Vierbeiners entdeckt, der ist mitunter ganz froh, wenn ihm ein Tierarzt mit Rat zur Seite steht, wenn er den unappetitlichen Säuger entfernen muss.